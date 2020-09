Marián Sabaté no prepara festejos por sus 54 años, pero espera sorpresas

Ella dice que es come años

El jueves 1 de octubre, Marián Sabaté cumplirá años. Llegará a los 54 calendarios. Por la pandemia, en esta ocasión ella asegura que no habrá celebración alguna. “No haré fiesta, si algo aprendí con la crisis sanitaria que hemos atravesado es que debo vivir el día a día", asegura.

"Seguramente me caerán los locos que me caen todos los años. Dicen que es sorpresa pero eso ya no es sorpresa”, agregó Marián Sabaté entre risas.

Añade que la cédula de identidad indica su edad. “Pero no parezco que tengo 54 años, es una físicamente y otra en la mente. Los Morán somos comeaños, la familia de mi mamá, Ángeles Morán”.

Volvió a aparecer en su vida el empresario Juan Carlos Ullauri con quien sostuvo una relación sentimental en febrero 2020. “Me quiere mucho, le dio la amorosa, de alguna u otra manera siempre está presente”, refiere Sabaté.

La rubia tenía previsto viajar a España para visitar a sus tíos maternos, pero el rebrote del coronavirus lo ha complicado. “Hace dos años que no voy. Cada vez que quiero viajar algo pasa. Tengo ganas de estar con mi familia. Ellos son grandes y ahora tengo el tiempo porque no estoy en TV”.

Su hijo Alejandro planificó un paseo a Argentina para visitar a sus hermanos paternos. “Él se quedó con el pasaje comprado. Allá viven los abuelos de sus hermanos y era mejor no correr riesgos de contagio”. El joven es fruto de la relación que Marián sostuvo con Alejandro Kenig.

La presentadora fue invitada por el actor venezolano Fernando Carrillo a su matrimonio con su novia y madre de su bebé, María Gabriela en México. “Si estoy viva iré, esta pandemia nos enseñó a no hacer planes a largo plazo”. La ceremonia se celebrará en diciembre.