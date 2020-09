Ángela Orellana: “No me han despedido de Canal Uno”

La semana pasada se anunció sorpresivamente el término de la temporada de BLN, de Canal Uno, y con esto, la salida del aire del programa. El reality de competencia, según su animadora, Ángela Orellana, no es para siempre. “Estamos en un stand by... hay situaciones que deben arreglarse y esperamos que podamos volver pronto”, explicó.

¿Pero qué pasará con su carrera televisiva? Ella echa la suerte al destino pero está preparada para tomar el micrófono en cuanto sea posible. Por eso ahora aparece como invitada en programas matutinos de variedades, como el de De casa en casa, de TC Televisión. “Levantarme temprano ha sido difícil. Era muy nocturna por la competencia”.

Yara Shahidi: ¿Quién es la nueva Tinkerbell? Leer más

La comunicadora e influencer vinceña abrió su corazón en esta entrevista, en la que deja claro que lleva como bandera la frase “chica reality”.

¿Qué se siente terminar el proyecto televisivo más importante?

BLN: así se despidieron los participantes del reality show Leer más

Mira, BLN aparentemente se acaba por completo. Fue el reality que me formó profesional y artísticamente. Estoy triste y nostálgica… (se demora en continuar). Yo no diría que BLN ha dado un adiós al público, es más un stand by. Eso lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho. No sabemos qué va a pasar en realidad. Hay cosas que se nos salen de las manos y no podemos nosotros controlarlo.

La prensa rosa y las redes sociales usan el título ‘chico reality’ de forma despectiva. ¿A usted le pesa llevarlo?

Yo no me avergüenzo de ser ‘chica reality’, porque hay muchos excompañeros que ahora son de los mejores en su rama, también porque se han preparado. Ninguno de los que participamos debemos avergonzarnos.

Entonces los reality son semilleros de la pantalla chica…

La verdad que sí. Mucha gente tiene que ser consciente que de estos programas salieron nuevos talentos. Michela Pincay, Jorge Heredia, Eduardo Andrade, Denisse Angulo. Yo voy a seguir cumpliendo mis sueños. Lograr ser animadora era algo que hacía desde pequeña. Yo jugaba a ser presentadora y quiero ser una de las mejores del país.

Pero ya se acabaron todos los realities en la tele local. ¿Ya no se refrescará la pantalla?

Mira, este tipo de programas son una puertita para que llegue gente con ángel. Todos nos debemos preparar y el que tiene talento y la gente quiere se queda. Los productores son los verdaderos cazatalentos.

Ya que llegó a vivir las dos etapas, concursante y presentadora, ¿cuál de sus compañeros cree que no debió entrar al reality?

Hay muchas personas que están muy equivocadas sobre lo que significa estar en televisión. Un reality no es para ir a posar, hablar lo que se te da la gana, sin saber que tienes una responsabilidad de que tienes una ventana importante. No es solo tener cara y cuerpo bonito. Hay mucha gente que no se merece estar en pantalla pero a veces muestran una cara en un casting para entrar y luego no hacen absolutamente nada. Salen enseguida porque no funcionan en televisión.

¿Qué hizo que se quede más de cinco años en BLN?

Yo amo la televisión. Y, como te decía, veían ángel en mi forma de ser. Yo era alguien que no quería creer en todo el talento que tenía. BLN me ayudó a confiar en mí, a creer que yo soy una mujer talentosa, a estar segura. A pesar de que yo sentía que estaba en el lugar correcto no confiaba en que si bailaba lo hacía bien, o si jugaba en las competiciones.

¿Tiene propuestas en otros canales?

No hay propuestas. No hay nada concreto con ningún canal, estoy de invitada y yo encantada. Mi situación está en espera… No sé cómo decirlo. Lo que sé es que descansaremos por un tiempo y regresaremos. Pero la verdad es que espero que Dios tenga más planes para mí. Sigo perteneciendo a Canal Uno. Yo no he recibido ninguna notificación de que estoy fuera.

Así confirman su amor Mayra Jaime y David Naula Leer más

“Tik Tok me ayudó a superar la pérdida de mi papá”

A sus 26 años, y en medio de una pandemia, Ángela afrontó la muerte de su papá, y aunque se había negado a abrir una cuenta en Tik Tok, por considerarla infantil, ahora es una de las personas con más fuerza en ella en Ecuador. Tiene casi 300 mil seguidores y aseguró que comenzar a subir videos la ayudó a superar la tristeza. “Me gustó la app y decidí usarla. Las personas comentaban cosas sin sentido, como ‘ni un mes y ya baila en las redes’, sin saber que el luto se lleva dentro y no debía llorar en una cámara para ellos”. Sin embargo, cada vez aprende más a recibir las críticas en las redes y sabe que los que se acercan a tomarse una foto son las personas que la quieren. Tik Tok le ha dejado también comenzar a hacer pequeños pasos en la actuación, la cual respeta mucho. “Con Efraín Ruales y Víctor Aráuz he filmado videítos”.

Ángela Orellana para EXPRESIONES MIGUEL CANALES // EXPRESO

Con el corazón sano y viviendo sin prisas

“Mi vida nunca tuvo un guion”, nos dice tajante la rubia que ahora prefiere contar muy poco de su vida personal, ya que se arrepiente de haber dado demasiados detalles en ocasiones anteriores. Incluso sus redes son más de trabajo que personales. “Mi vida personal está solo en WhatsApp”, confesó. Y entre sus chats hay uno especial. Desde hace dos meses habla con un chico que la está llenando de ilusión, pero todo va muy despacio.

Priorizar a su familia y estar con su mamá más tiempo son su deseo. Perder a su papá a causa del COVID-19, le enseñó a “pensar dos veces las cosas, a valorar muchísimo lo que tengo y a disfrutar la vida pero no a lo loco”. Por eso no está impaciente porque le llegue el amor. Aquella ruptura por infidelidad en el 2018 ya es una cicatriz cerrada.

Ángela Orellana para EXPRESIONES MIGUEL CANALES // EXPRESO

Inicia el sueño de ser solista

Los amores más recordados de la telerealidad Leer más

En octubre, Ángela dará a conocer su carrera musical. Caballero engaño es la canción que grabó junto a Pedro Chinga Jr, y con la que estrenará su pasión por la salsa y el género tropical. “BLN sacó la artista que estaba escondida. En uno de los tantos retos, las personas comenzaron a darse cuenta que tenía potencial y me he preparado para sacar mi canción que también tendrá video”. La vinceña sueña con traspasar fronteras. “Una meta a corto plazo es tener mi propia orquesta. Quiero ser una artista completa”.

¿Se volvió creída?

Hace pocas semanas tuvo que aclarar en la prensa rosa que no se sentía superior y que no evita a sus fanáticos.“La palabra humildad las personas la tienen muy distorsionada. Te doy mi ejemplo. Yo gané muchos campeonatos en el programa y estoy orgullosa de lo que logré y comentarlo, para algunos, es perder mi humildad”. Los comentarios negativos en sus redes sociales no los toma en cuenta y asegura que en la calle la gente puede estar segura que jamás recibirá un mal trato de ella. “Incluso me han pedido fotos estando en alguna cita o manejando”.