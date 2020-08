Así confirman su amor Mayra Jaime y David Naula

Visiblemente nervioso el competidor de BLN David Naula, le contó a la audiciencia del matinal de Ecuavisa, En Contacto, que está muy enamorado de Mayra Jaime. El joven de 25 años tomó valor para pedirle a la actriz de Sharon: la hechicera que sea su enamorada.

El romántico momento, transmitido a nivel nacional, se da luego de varios meses de rumores de una posible relación entre ambos talentos televisivos. Tras la noticia de esta mañana se supo que han estado conociéndose y que las veces que los vio la prensa nacional juntos, eran pequeñas citas.

"Quiero decirle al Ecuador que Mayra es muy valiosa. He conocido lo que hay dentro de ella. No me importa su pasado, aquí estamos para el presente", fue la frase final del pequeño discurso David antes de preguntarle: "¿quieres ser mi novia?". La también modelo, quien tenía entre sus manos un regalo floral y un gran globo con la misma pregunta, agradeció al programa y le dio el sí. "Yo misma he compartido en redes que estaba conociéndote, para que ya no me escriban", dijo entre risas. "La verdad es que, aunque haya gente que cree que no vales la pena yo... que es muy chiquito para mí... no importa lo que digan las demás personas", expresó.

Esto terminó con un concurso dentro del programa en el que ambos se dieron un tierno beso. En redes sociales han compartido varias fotografías del momento y del matrimonio de su compañera Sara Toscano.