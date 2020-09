Jennifer Pazmiño: "No estoy buscando romances"

Aunque Jennifer Pazmiño (32) nació en Nueva York, Estados Unidos, se crio en Guayaquil. Sus padres Mariana y Manuel vivieron en el país del norte durante 20 años. Ahora es presentadora del programa oficial de Barcelona 'BSC TV', que se emite los sábados a las 11:00 en Ecuavisa y Ecuavisa Internacional y los lunes a las 20:00 en Gol TV.

La Miss Ecuador International 2008 y Miss Earth Air 2010 tiene dos hijos Wladimir (9) y Maximiliano (7).

Está involucrada en lo deportivo…

No soy comentarista, pero aprendí del tema. En agosto se inició el programa de Barcelona, no hablo de fútbol, lo que se trata es que la hinchada se involucre más con la institución. Estaba previsto que el espacio empiece antes de la pandemia, pero no se pudo, ahora se reactivó el proyecto. Antes presenté noticias deportivas en CNT Sports.

Ha tenido suerte porque en los tiempos que corren es complicado conseguir un trabajo.

No me quejo. Además en radio Centro presento el espacio 'Cosas que pasan'. Soñé con ese nombre. En la vida nos pasan muchas cosas y esa es la idea de esta producción diaria que se emite desde las 11:30 a las 13:00.

Ya nos estamos reactivando, se vienen los meses más movidos del año. Además estoy trabajando con una amiga (Lucía Barrueta) en el podcast 'Vamos por otra', dirigido a las mujeres, en el cual tratamos de romper esquemas y tabúes. Dos mujeres que se toman una copa y conversan de todo.

En el programa 'Cosas que pasan' en Centro. Cortesía

Con dos niños, ¿la cuarentena habrá sido algo estresante?

No nos enfermamos. En febrero con mis hijos nos fuimos a Estados Unidos. Al mes comenzó la cuarentena. Pasé encerrada con ellos y mi perro Capri. Entonces era un cachorro. Fue muy estresante a pesar de que los niños son colaboradores y educados, entendieron lo peligroso de la situación porque veían videos que explicaban lo que ocurría. Tuve que hacer de todo: limpiar, cocinar y cuidarlos. Tampoco vieron al padre (Wladimir Vargas) durante meses.

Muchas personas se deprimieron o les dio ansiedad…

En mi caso sufrí de mucha ansiedad. Por ello subí de peso, me pasé comiendo, especialmente dulces. Ahora estoy haciendo ayuno intermitente, como durante 8 horas y luego en un periodo de 16 horas, no consumo nada, solo agua. Siento que me he deshinchado. Mido 1,78 metros, por ello no se notan tanto las libras que aumenté. Por suerte, no me deprimí.

Las clases virtuales han sido un dolor de cabeza para los padres. ¿Ha sido su caso?

Al principio me volví loca, ya nos estamos acostumbrando. Mis hijos son responsables, no me dan problemas. Ellos saben que soy superestricta, me tocó aprender algo de alemán. Me sorprendí porque les mandaron un texto inmenso en alemán, tuve que ayudarlos y pude hacerlo (risas).

Con sus hijos y su mascota, Capri. Cortesía

Atravesó un divorcio, tuvo luego otra pareja. ¿Cómo se siente emocionalmente ahora?

Tranquila. Todas las experiencias que se viven nos permiten crecer. No soy de las que sufre por amor. Solo una vez cuando tuve 15 años sufrí por un exenamorado, terminamos, me deprimí, pensaba que era el amor de mi vida. Mis amigas me dicen que soy fría en ese sentido. Tal vez sea mi personalidad o porque tengo mucho amor propio. Un día lloro, luego estoy como si nada. Vivo el dolor y lo transformo, sigo adelante.

¿Ni siquiera cuando se divorció cayó en crisis?

No me dio esa crisis cuando me divorcié. Quizá antes, cuando comenzaron los problemas con Wladimir. Me casé en 2011 y nos divorciamos en 2018. La psicóloga dice que yo no exteriorizo, que guardo todo. Padecí de contracturas en la espalda, los médicos dijeron que no existía un problema físico sino emocional. Entonces lo trabajé y decidí llevar una buena relación y vibrar alto.

¿Es decir que con el padre de sus hijos se lleva bien?

Así es. Además es un gran padre, mis hijos son sus hijos. Hemos tenido diferencias de opinión, no peleas, mantenemos una relación cordial y civilizada. Sé que me casé muy joven, a los 23 años, él tenía más de 40, es algo que debía vivir. Aunque la diferencia de edad nunca fue un problema entre nosotros. Lo mejor es que tuve joven a mis hijos. Siempre hay que ver el lado positivo.

¿Le molesta que digan que es una mujer divorciada?

Para nada, saben que soy una mujer con experiencia, que no se conformará con cualquier hombre o no aceptará cualquier cosa. Es difícil encontrar un hombre que no haya tenido un pasado, me refiero a otras parejas, hijos…

¿Cerró las puertas de su corazón?

Eso no, pero no estoy buscando romances. Mis relaciones se han dado por sí solas.

¿Aprendió alguna lección?

Siempre se puede estar bien y hay que dejarse de lamentar por lo sucedido.

¿Quiere más hijos?

No sé cuándo, pero sí quiero otro. Un sueño que he tenido desde pequeña es adoptar un niño, lo que me falta es dinero, porque se necesita un respaldo económico. Mi idea era tener cuatro niños, pero creo que es mucho.

Se armó una polémica porque habló en su podcast sobre el uso de juguetes sexuales.

La gente no lo entendió porque para muchos es un tema tabú. En Ecuador no están preparados para hablar de sexualidad. Creo que si se sienten cómodos con su uso es válido. La intimidad hay que vivirla como se quiere y según el acuerdo al que lleguen con su pareja. No soy de las mujeres que se graba, pero lo respeto. A muchas les encanta. Tampoco juzgo.

¿Usted ha usado esos juguetes?

Claro, pero siempre hemos estado de acuerdo los dos. Tampoco es para todos los días, sino para ponerle chispa o picante a la relación.

Según su experiencia en reinados, ¿considera que en los concursos debe haber candidatas casadas y con hijos?

Participar en un reinado no solamente es ir y poner la cara, exige mucha preparación y tiempo disponible. Todo tiene su etapa en la vida, una chica soltera cuenta con tiempo para dedicarle a la organización, mientras que una mujer casada si se le enferma el hijo, dejará botado todo por ir a verlo. Es lo correcto. Las prioridades cambian. No se trata de hacer menos a las casadas o a las que son madres.

Además hay que viajar, como finalista en Miss Ecuador viajé mucho, mis padres no me vieron casi todo el año. No se debería poner límite en la edad. Hay muchas que quieren ingresar a un certamen cuando tienen más de 25, son maduras y han terminado sus estudios universitarios.