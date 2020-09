Érika Vélez no le dará el voto a su exnovio Antonio García, quien aspira a ser asambleísta

Érika Vélez y el abogado guayaquileño Antonio García, quien aspira a ser asambleísta por el partido Democracia Sí, fueron pareja durante casi 6 años.

Está previsto que él inscriba oficialmente su candidatura, el sábado 26 de septiembre en el CNE.

Antonio García, exnovio de Érika Vélez, en su primera campaña política Leer más

Cuando le preguntamos al también consultor político si cree que Érika le daría el voto, contestó: “Pregúntele a ella”. Así lo hicimos.

La protagonista de ‘Tres familias’, de Ecuavisa, respondió entre risas a esa interrogante: “A él no lo veo hace mucho tiempo. No me toca votar en Guayaquil porque nací en Manabí (Manta), es allá donde sufrago”.

Luego de Antonio García, estuvo con el actor Carlos Scavone. “Ahora estoy solita y contenta”.

En lo laboral, Érika es parte de una comedia que se emitirá por TC. Por primera vez trabajará junto a David Reinoso. “Ni en teatro ni en televisión lo hemos hecho antes”, cuenta la actriz que ha compartido con extranjeros como Marlon Moreno, ‘El Capo’ de la serie colombiana del mismo nombre.

“Es una producción que ha tomado tiempo por la pandemia. Todavía no hay fecha de estreno, tal vez saldrá este año o en 2021. Tampoco se ha definido el nombre”.

Ella interpreta a Cata, la nueva esposa del personaje que encarna David Reinoso. Hilda Saraguayo es la expareja. “Todos van a vivir revueltos”.

El elenco incluye además de Érika, Hilda y David, a Marcelo Gálvez, Víctor Aráuz y Ruth Coello.

Es la presentadora de la segunda temporada del reality de cocina ‘MasterChef’ que exhibirá Teleamazonas este año. Ya estuvo en la anterior.

El primer programa lo grabarán en Guayaquil próximamente y el resto en Colombia.