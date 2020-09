Mónica Bucheli: "No soy santa, nadie lo es"

Alejada de la TV. Lo más reciente fue en el desaparecido espacio farandulero 'Jarabe de pico', de Teleamazonas, en el cual trabajó como reportera. Pese a ello, la esmeraldeña Mónica Bucheli (30) considera estar en su mejor momento profesional porque se dedicó a los negocios con su marca de ropa MonaBu.

Más enamorada que nunca de Rolando García con quien mantiene una relación de casi tres años. Fue parte de otras cadenas, Cablevisión, TC y Canal Uno. Tiene 10 años de trayectoria.

¿Los negocios la hicieron olvidarse de la TV?

Estoy dedicada completamente a mi marca MonaBu. Antes de salir de Teleamazonas comencé a trabajar en ella. Es un bebé que está creciendo. No solo ofrezco jeans, además ropa variada y accesorios. Durante la cuarentena la pasé muy duro porque perdí familiares y me quedé sin dinero, debí cambiarme a un departamento pequeño para mantener mi negocio. Me enfoqué en las ventas online.

No soy diseñadora, mi prendas provienen de Estados Unidos y Colombia. Más adelante ofreceré piezas con mano de obra ecuatoriana.

¿Extraña la pantalla?

Solamente si surge una oferta de TV que se acomode a mi negocio la aceptaría. De lo contrario no. Estar ocho horas en un canal no me atrae, ahora sudo la gota gorda para mi beneficio.

¿Probaría suerte en otra área que no sea farándula?

No estoy peleada con la farándula, ni me da miedo. Es un medio que se puede manejar. Hay gente que sabemos no quiere responder, por suerte no son muchos los divos en este país.

¿Hizo enemigos?

Enemigos es una palabra muy fuerte, me atrevo a decir que es gente que hace TV que no le gusta que hablen de ellos. No les agrada que nos metamos en su vida privada y que no saben manejarse con la prensa. Mariela Viteri es una famosa que sabe cómo moverse en este medio. Es muy sencillo responder: “no hablo de mi vida” a portarse grosero o hacerse el chévere.

En diez años de trabajo no creo haber desinformado, no creo haber dicho algo que no pasó, por ello iba a la fuente. Reconozco que a veces fui imprudente.

¿Con Anita Buljubasich fue imprudente cuando se metió en su vida íntima?

Eso mejor no lo recuerde. Fue terrible, ya me llevo con ella. Le mandé un arreglo de frutas al canal para disculparme. La última vez que estuve en TC conversamos. No tocamos el tema, no era necesario hablarlo. Me preguntó de mi cirugía en la nariz, se portó muy bien. Ella se merece respeto, es una dama con una gran trayectoria.

Gabriela Pazmiño tiene orden de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción... ¿Cómo analiza su situación?

Es una mujer que admiro, una de las mejores animadoras del país y se aferra mucho a Dios. Vi que reabrirá su negocio La sazón de Gaby, me parece chévere que sea fuente de trabajo para otras personas y que no se deje vencer a pesar de las adversidades. Aunque la gente hable muy mal, es bueno que siga con sus emprendimientos.

En las redes sociales le han dado a matar…

La gente es muy mala, no le importa nada y afloja lo primero que se le ocurre. Es muy triste porque sus hijos no tienen la culpa. Cuando me operé la nariz me hacían comentarios sumamente desagradables, los bloqueaba.

Mi fortaleza son Dios y mi familia. Muchos creen que no tenemos sentimientos y que somos de palo. He sido atacada, pero también le doy a la tecnología el uso indicado porque es mi manera de trabajar, las redes sociales son mi herramienta para dar a conocer mis productos y vender.

Gabriela dice que ha conocido a sus verdaderos amigos…

Se dice que en la cárcel y en el hospital se conocen a los verdaderos amigos. No sé a quién se refiere ella, pero no es en la farra, ni en los viajes o con dinero cuando debemos estar junto a los demás. Todos los ecuatorianos hemos sufrido. Le escribí un mensaje y le dije que confíe en Dios. Quiénes somos nosotros para juzgar, es dura la situación que vive.

A Flor María Palomeque la involucraron por ser amiga de Gabriela Pazmiño.

Me pareció muy bajo porque todos conocemos que ella y su esposo, Roberto Chávez, han trabajado duro. Flor María es sumamente trabajadora, no soy su amiga, pero lo sé. Se supo defender, limpió su nombre y volvió a los comerciales.

¿Cree que después de 26 años, la amistad entre ellas se malogró?

No lo sé. En su momento tendrán la oportunidad de conversar. Son mujeres que han luchado y que con esfuerzo se han ganado un espacio.

¿La pandemia le dejó pérdidas?

Aunque no me enfermé, perdí a mi tía Ivonne, a mi madrina de bautizo Soraya, gran amiga de mi madre (Viveca), y a la abuelita de mi novio, Juanita. Fueron momentos muy duros. Por ello consideré que los sueños hay que perseguirlos porque no sabemos cuándo nos llegará la hora. A mis 30, ya no estoy donde estaba antes, me refiero a la TV, y todavía no estoy dónde quiero estar.

¿Dónde quiere estar?

Quiero tener tiendas a nivel nacional, ser una empresaria y dar trabajo a muchas personas.

La actriz Krysthel Chuchuca se volvió una empresaria con su tienda de ropa…

Ella me asesoró e inspiró en su momento. Me dio consejos, entre ellos que ame mi producto para poder venderlo. Le agradecí, todavía hay mujeres que no son egoístas.

Sin embargo, las mujeres fueron las que más atacaron a la actriz Emma Guerrero cuando se filtró el video íntimo.

Me dolió mucho ver los comentarios, no soy amiga de ella, pero soy mujer y me pongo en su lugar. Nadie puede tirar la primera piedra, todos hemos cometido errores.

¿Usted se ha grabado en la intimidad?

No lo haría. Cada quien tiene su forma de pensar. No soy santa, porque nadie lo es, pero no juzgo a las personas que lo hacen. No soy de grabarme ni tomarme fotos desnuda.

¿Existen planes de boda con su novio?

En diciembre cumpliremos 3 años. Me apoya y me ha enseñado a no temerle a los números (risas). Somos una pareja que se ve a futuro, como esposos, no sé si como padres. Lo estoy pensando. Lo veo como mi compañero de vida, hasta viejito.

Su mamá Tatiana es mi amiga, suegra, madre, hermana... Dios me la mandó porque hace 12 años que vivo lejos de mi tierra y mi familia. Soy de Esmeraldas y hay una parte de mí que está incompleta. Voy a viajar porque no los veo desde la pandemia. Gracias a Dios no se enfermaron.

Se volvió a operar la nariz por segunda vez. ¿Quedó contenta con los resultados?

Totalmente. Hace 7 meses ingresé al quirófano, estoy feliz. No me importa si al resto no le gusta, es gente que no conozco. Cuando el doctor me vio después de esta crisis sanitaria me dijo que lo hice en el momento justo, que me cayó como anillo al dedo. Fue una intervención de casi 3 horas, estaban asombrados de lo que encontraron porque prácticamente me la destrozaron antes. Todavía debo esperar para que baje totalmente la hinchazón.

Ahora es rubia…

Nunca pensé ser rubia. Es parte de renovarse y sentirse bien.