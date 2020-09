Miss Ecuador: "por supuesto que se llevará a cabo", dice su directora

El pasado 18 de septiembre la cuenta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias publicó un tuit que sacudió la noticia que había dado la Organización Miss Ecuador con respecto a realizarse este 17 de octubre. Hoy EXPRESIONES confirma por parte de su directora que durante la semana se reafirmará o no la decisión de que se lleve a cabo en Manabí.

El mensaje del ente estatal llegó justo después de que se había publicado en varios medios nacionales que la ciudad de Manta acogería a las candidatas de este año, aunque se tenía la autorización del COE local. El tuit indicaba: "ninguna intendencia a nivel nacional otorgará permisos para espectáculos públicos", mencionado como fecha de este decreto el 11 de septiembre.

En una conversación con María del Carmen de Aguayo, este medio supo los pormenores de la realización del certamen de belleza más importante del país. "Todo está perfecto, hubo un problema con la información cuando se publicó la noticia que se llevaría a cabo en Manta. Antes de poner el comunicado yo visité la ciudad y me reuní con un representante del alcalde, los directivos del hotel, mi mano derecha de la producción de Miss Ecuador y un representante del equipo técnico de la gala y en esa ocasión se decidió que el Municipio nos daría el apoyo y así se llegaría al COE local (Comité de Operaciones de Emergencia) para que apruebe el evento", explicó.

La directora mencionó que se enviaron los planos con las medidas detalladas del lugar donde se llevaría cabo la noche de la elección, en un prestigioso hotel de la ciudad portuaria. "La decisión no le corresponde al COE Nacional, sino al de Manta. Yo llamé a Juan Zapata, (miembro del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional) y él me aclaró que los COE locales son autónomos". "Nosotros somos muy respetuosos de las leyes. Miss Ecuador por supuesto que se llevará a cabo en 2020, que eso no se ponga en tela de duda. Que no se lleve a cabo en Manta, se lo haría en otra lugar el 17 de octubre, tal como está previsto", recalcó.

De esta gala que será televisada por Gama TV, todavía hay que esperar unos días para ratificar que se lleve a cabo en la ciudad manabita. "Tengo unas reuniones más esta semana con las autoridades de Manta para que sean ellas quienes anuncien las decisiones que resolvamos".

Un reinado muy largo

Con algo más de un año y cuatro meses en el cargo, Cristina Hidalgo ya es la mujer que ha tenido el mayor tiempo la corona de Miss Ecuador. La pandemia atrasó el certamen en el país y ha seguido vinculada a las acciones labor social que lleva a cabo. El Miss Universo también se atrasaría. Se estima que se llevará a cabo en el primer trimestre del 2021.