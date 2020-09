La Coqueta: "A veces se me sale el diablillo que llevo dentro"

Tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Evelyn Vanessa Calderón, La Coqueta del Cerro (31), se ha ganado el cariño del público a través de los programas 'En contacto' y 'Entre flashes' de Ecuavisa, canal en el cual labora desde hace casi 8 años.

Siempre sonriente. Aunque es guayaquileña, fue criada en Salitre, donde vive su familia y ahora también ella, desde la cuarentena.

¿Cómo ha hecho para captar tantos seguidores?

Ya me falta poco para el millón. Son seguidores de calidad porque casi no recibo comentarios malos o morbosos. Hasta los hombres son respetuosos. Si alguien me dice: “mamita…”, yo bloqueo, no doy chance, evito. En otras redes sociales veo palabras de mal gusto.

Generalmente la gente no escribe buenos comentarios, solo lanza veneno, odio, groserías…

No es mi caso, en 20 comentarios la mayoría son buenos. Siempre me he mostrado tal como soy.

¿Qué tan complicado fue hacer reporterismo en la crisis sanitaria?

Mucho. Llamar a los famosos, pedirles que graben un video fue un lío. Respondían lo que ellos querían, no las preguntas que a nosotros nos interesaban. Esperar hasta que manden el material. Las mujeres, a veces, no se querían arreglar. Un dolor de cabeza.

Ahora vive en Salitre…

Durante la pandemia dejé el departamento donde vivía en Guayaquil y me fui a Salitre. Era lo más seguro. Cuando llego a casa está mi familia, eso es lo mejor. Viajo a diario, ya aprendí a manejar. Aunque soy un poco camarona por el tráfico de Guayaquil. A veces estaciono mal el carro, lo he rayado (risas).

¿Qué es lo mejor de estar allá?

Compartir con mis familiares, después de mucho tiempo. En la cuarentena preparé postres con mis sobrinas, jugaba con ellas. Allá se podía salir un poco, a diferencia de Guayaquil que era una locura y donde murió tanta gente. Lo mejor ha sido estar con mis padres (Carlos y Mirella).

¿Volverá a vivir en Guayaquil?

Lo haré en un mes y medio o dos. Siempre es cansado viajar a diario. Ya estoy buscando un departamento pequeño.

¿Se enfermó con coronavirus?

No. Sentí miedo porque sufro de asma y alergias. Por ello me cuidé mucho, pasé un mes y medio sin ir al pueblo. Mis padres viven a veinte minutos de Salitre, en el campo.

Usted parece que no rompe ni un plato…

(Suelta una carcajada). Soy una buena chica. En las fotos que publico en las redes proyecto algo de sensualidad, seguridad, pero nada más. No soy tan coqueta como la gente piensa o como cuando se enciende una cámara. Ahí me transformo. Cuando me conviene o cuando quiero hacerlo rompo la vajilla completa (risas). Solo a veces saco el diablillo que llevo dentro (risas).

¿Cuándo le conviene?

Por un amor, porque haré lo que sea por esa persona.

Michela Pincay es la competencia de 'En contacto'.

Solo por media hora. Nuestro programa se emite desde las 10:30 y el de Michela ('De casa en casa') se termina a las 11:00. Además es bueno competir, preocuparnos por ser mejor. Con ella nos tratamos con cariño. Henry Bustamante la ama. Luce muy guapa.

¿Cómo está su corazón?

Hace algún tiempo estoy sola. Soy muy selectiva, cualquiera no me conquista (risas). Estoy conociendo a alguien, pero no es mi novio todavía, hay chicas que salen con un hombre solo para pasar el tiempo o porque están aburridas, no soy así. No es nadie del medio, nos conocimos después de la pandemia por amigos en común.

¿Es muy exigente?

Sí. Busco estabilidad y que sea leal conmigo. De ahí nace el amor, la fidelidad, todo.

¿Ha llorado mucho por amor?

No mucho, solo lloré una vez (risas).

Con el exchico reality Toño Abril la involucraron sentimentalmente…

Solo hicimos un TikTok y por ello armaron un lío. Esas grabaciones también las he hecho con Efraín Ruales y Álex Vizuete.

Usted tiene algunos atractivos visibles. ¿Cuál de ellos cree que es su ‘fuerte’?

Creo que mi sonrisa. A la gente le gusta, además los hoyitos que se forman en mis mejillas, los hombres me ven los hoyitos.

¿Los hombres verán otra parte de su anatomía, como sus pechos?

(Risas). ¡Nooo! Me encanta lucir shorts y faldas, me gustan mis piernas. A la gente le gusta mi sonrisa.

También dijo...

"De mi excompañera Gabriela Pazmiño prefiero no opinar. Atraviesa una situación delicada. Conozco a la animadora, a la persona, a la mujer, en la política no me meto".

"Las redes sociales han sido muy duras con ella y siempre lo son con todos los famosos. Siempre le han dado palo a Gabriela, si está gorda, flaca o si muestra muchas fotos en las redes, por todo la han criticado".

"La mujer es la peor enemiga de la mujer. Ellas atacan a su propio género, hasta las amigas son envidiosas. Mi mejor amigo es un gay".

"Siempre me ha interesado hacer radio, pero no farándula, probar con otros temas, como juveniles".

"Quiero sacar mi marca La Coqueta Style, pero no de ropa, sino de accesorios. Necesito un capital para invertir. Antes me contrataban para animar eventos, pero la pandemia lo complicó".