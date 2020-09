Romina Calderón: "No creía que esperaba un bebé"

La presentadora del espacio ‘De casa en casa’, Romina Calderón al principio no creía que esperaba un bebé. “Fue una sorpresa y tengo muchos achaques: malestar en el cuerpo, hambre y sueño. Siempre pensé que las mujeres exageraban y que todo era psicológico, pero son ciertas las molestias”, dice y añade que está agradecida con Dios.

Tiene casi dos meses de embarazo. Se dio cuenta de su estado porque se retrasó su periodo. “No me asusté porque a veces soy irregular, pero tenía un dolor en el estómago, creí que algo que me comí me había caído mal. Un día en el programa durante un corte comercial, se me bajó la presión.

Ecografía del bebé. Cortesía

Me asusté porque sentí que me moría. Comí algo de azúcar para estabilizarme. Siempre me hago chequeos de rutina, decidí hacerme una prueba por si acaso, los resultados dieron positivo, sin embargo, pensé que eran parásitos, no imaginé que estaba embarazada”, cuenta entre risas.

Los exámenes además indicaron que Romina está anémica. “Me mandaron hierro y otros medicamentos. Me dijeron que debo cuidarme el doble porque en marzo me enfermé de coronavirus. Debo evitar los lugares con mucha gente, seguir con las medidas de bioseguridad. Tengo un leve desprendimiento de la placenta, por suerte no hay sangrado”.

Romina le pide a Dios que le mande una niña porque “tengo sobrinos, muchos varones en casa”.

Su padre, Iván Calderón se encuentra en Estados Unidos. “Se enteró por un video que hizo mi esposo, Wilson Sánchez. Estoy con sentimientos encontrados y llorando. Me envió un hermoso mensaje. El jueves 17 vuelve”.

La presentadora contrajo matrimonio con Wilson Sánchez en 2018, luego de 11 años de noviazgo.