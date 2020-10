'La veneno' está preocupada por su salud

La presentadora de ‘De boca en boca’, Silvana Torres está delicada de salud, por ello se ausentará del programa de farándula, de TC, a partir del martes 13 de octubre.

Durante el feriado, ella se sintió mal. “Me dolía la cabeza, cuando regresé a mi casa luego de cenar con mi familia se me nubló la visión del lado derecho. Entonces me di cuenta que tenía ese ojo más pequeño.

Me comenzó un fuerte dolor en la cabeza y en el cuello. Me asusté tanto que me fui a una clínica y ahí vomité, me pusieron una vía con varios analgésicos”, contó la también reportera.

Silvana admite que ha tenido corajes y mucha tensión en los últimos días por diversas situaciones. Al médico “no le gustaron esos dolores de cabeza. Me mandaron a hacerme varios exámenes y que consulte a un neurólogo. Me recomendó que descanse mucho. Espero que solo sea un susto”.

Recientemente ella lanzó una línea de ropa con el nombre 'Sé veneno'. Retornará al canal el viernes 16.