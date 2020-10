Allen Panchana llega para dirigir los noticieros de TC

Tras la salida de Carlos Armanza, el lunes 12 de septiembre en TC presentaron al nuevo director nacional de noticias, Allen Panchana, quien antes trabajó en diarios como Hoy y en el Canal del Cerro. Ahí estuvo 14 años y fue creador del espacio 'Visión 360'.

“Estoy dándole duro como siempre al oficio. Antes estuve en España, regresé a finales de 2019, estoy entregando la tesis para la defensa doctoral. Fue una gran experiencia y tres años intensos. Hasta la semana pasada trabajé como editor en Primicias.ec Pero acepté este nuevo desafío.

En TC sé que hay gente con mucha experiencia. Estaré a cargo de los noticieros, la intención es crear una vicepresidencia de contenidos informativos”.

Allen añade que se inició haciendo crónica roja y "luego me especialicé en periodismo judicial e internacional en mi paso por CNN. He vivido en salas de redacción desde 1997; he cubierto desde economía, crónica roja, política y notas internacionales. El buen periodista debe estar preparado para cualquier evento; aunque si se especializa mucho mejor".

El fuerte de Allen Panchana siempre ha sido la investigación periodística. Dice que Xavier Alvarado Roca fue su maestro y “quien me impulsó para hacer mis posgrados. Me exigió siempre calidad y perspicacia. Él me enseñó a hacer TV”.