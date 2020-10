Carlos Armanza: "Mi trayectoria no está liquidada"

Proviene de una familia de comunicadores. El padre, Carlos Julio Armanza, el hermano, Julio César, y el primo, Jorge han ejercido el periodismo. A este oficio Carlos Armanza Astudillo (65) le ha dedicado más de 40 años de su vida.

Carlos Armanza, director nacional de noticias, sale inesperadamente de TC Leer más

Su progenitor es amigo del poeta Fernando Cazón, quien le dijo que necesitaban un reportero en Diario EXTRA. Entonces estudiaba Comunicación Social. Así comenzó a trabajar en ese medio en el horario de la mañana.

Al mismo tiempo laboraba como redactor por las tardes en canal 10 (ahora TC). Ahí estuvo en dos etapas, en total 33 años. Desde 2008 ocupó el cargo de Director Nacional de Noticias de esa cadena. También fue jefe de noticias de Ecuavisa.

Está casado con Patricia Merino desde hace 45 años y tiene 4 hijos, Verónica, Javier, Carlos y Roxana.

Emma Guerrero: "No es justo el daño que me causaron" Leer más

Usted lleva el periodismo en la sangre.

Mi vida la he entregado a esta profesión, se me pasó muy rápido. Nunca me he arrepentido, luego de terminar los estudios secundarios me matriculé en Odontología, pero eso no era lo mío. Desde que tenía 13 o 14 años iba con mi papá a las conferencias de prensa, le llevaba la grabadora. Sus compañeros me conocían.

Generalmente los padres quieren que sus hijos continúen sus mismos pasos.

Con mi padre no era el problema sino con mi mamá, Marlene Astudillo, quien no quería que sea periodista y se molestó cuando salí de Odontología. Ella trabajó en la Facso como secretaria del decanato. Decía que es una carrera sacrificada y que pagaban mal. Había vivido con un comunicador.

Gabriela Pazmiño no desistió de reabrir 'La sazón de la Gaby' Leer más

Hasta el 30 de septiembre ocupó el cargo de Director Nacional de Noticias de TC. ¿Cuáles fueron las razones de esa salida?

No lo sé. Ese día me llamaron para tocar el tema de mi jubilación, les dije que no iba acogerme a ella por el momento, por lo menos no este año. Entonces me contestaron que si no era así que habían tomado la decisión de romper el contrato de manera unilateral.

¿Qué pasó luego?

Sé que han contratado a una empresa para hacer un programa dominical. Les dije que no me iba a hacer cargo de esos contratos, querían que sea administrador de estos. Es un espacio caro que lo van a endosar a noticias y yo no quería ser el responsable de algo que no había pedido, ni considero necesario.

Estamos en una economía de guerra por la crisis sanitaria. Seguramente eso fue la gota que derramó el vaso.

Catrina Tala: "No hago programas sobrepreciados" Leer más

¿Era necesario el ingreso de Gisella Bayona, quien está en 'DespiérTC' Quito y 'El Noticiero' de las 07:00?

No. Existía un problema de rating en Quito, pero era algo que ya estaba mejorando. Yo me opuse porque no era un asunto de presentadores, sino del contenido de 'DespiérTC'. Se comenzó a trabajar en ello y dio resultados favorables.

No era la primera vez que intentaban llevar a Gisella. Antes estaba Diana Jácome , quien se desempeñó bien, sin embargo salió y se quedó Gisella.

La llegada de Gisella Bayona genera malestar en el personal de noticias de TC Leer más

Muchas veces el trabajo periodístico es mal visto y lo fue más en la época del expresidente Rafael Correa, además dirigir noticieros en un canal incautado no es tarea sencilla.

Desde que al canal lo incautaron en julio del 2008, era difícil informar. Además era complicado mantener una imagen noticiosa y de credibilidad, sin perder el respeto de los televidentes y la ética. Siempre les dije que estábamos en el filo de la navaja. El equipo de noticias se llevó premios ITV, cuando muchos no creían en estos espacios.

¿Se va con la satisfacción del deber cumplido?

Totalmente. Dejo a cuatro noticieros consolidados a nivel nacional y con el mejor rating, ese es el mayor orgullo que me llevo. En Quito estábamos recuperando público. Dejo un gran equipo formado y con personas con un corazón inmenso como María Belén Loor y Rocío Cedeño.

Tienen puesta la camiseta, esa gente se raja, en la pandemia se enfermaron, se recuperaron y volvieron a trabajar. Aprendimos que afuera de la puerta estaba la muerte, nos hizo más sensibles a todos. No me pagaban para hacer periodismo, yo disfrutaba este trabajo. Me sobró corazón y cariño para esta profesión. Amo lo que hago.

Con el equipo de noticias en la gala de los premios ITV. Cortesía

¿Planifica retirarse?

No es el fin de mi carrera, es solo una pausa, un alto. Merezco coger la vida más suave para que no afecte mi salud. Descansaré un poco, me iré a Estados Unidos a visitar a mis hijos, me encanta la playa y pondré el cerebro en cero.

Un cómico decía “la vida comienza cada cinco minutos”, esperaré mis próximos cinco minutos para volver a empezar. Mi mujer me ha prohibido (risas) que vea televisión. Ella y mis hijos me han recuperado como esposo y padre porque mi prioridad era el canal.

Rafael Cuesta: "Es una despedida tradicional" Leer más

Seguramente ya tiene pensado algo...

Ya no quisiera dirigir noticieros, me gustaría dar clases y compartir experiencias. Fui profesor del colegio Leonidas García durante un año. Además he dado seminarios. No me creo nada, solo sé lo que he aprendido, además tengo paciencia. A la nueva generación de comunicadores les falta profundidad, ponerle contenido a sus informaciones.

Miguel Cedeño: “Me tuve que controlar para que no se me salga lo farandulero” Leer más

El mismo día que usted salió de TC, su excompañero Rafael Cuesta se retiró de Canal Uno. No faltaron los que creyeron que él ocuparía su lugar.

Con Rafael trabajé en dos ocasiones en TC. Le agradezco mucho porque me permitió decidir, sin consultarle a él. De esa forma trabajé hasta ahora, solo cuando era necesario lo hacía con algún directivo. Es como mi hermano, me llamó, así como Abel Castillo, Jorge Kronfle, quienes me preguntaron sobre lo ocurrido. En la vida se gana y se aprende.

Mi trayectoria no está liquidada. Pienso reinventarme, solo he contado la verdad, sin ofender a nadie. Mi esposa es la más afligida. Me duele porque no merecía salir así, pero más me duele verla a ella porque se siente muy apenada.