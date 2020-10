Miguel Cedeño: “Me tuve que controlar para que no se me salga lo farandulero”

Era la primera vez de Miguel Cedeño como conductor de un certamen de belleza: el reinado de Guayaquil que se desarrolló la noche del domingo 4 de octubre en las instalaciones de TC.

Desde los 18 años ha estado vinculado a los concursos como practicante de vestuario y prensa en Miss Ecuador. En ese trabajo estuvo aproximadamente 3 años.

El presentador del programa ‘De boca en boca, de TC, además fue el principal apoyo de su hermana, María Belén Cedeño, desde que fue aspirante a Reina de Guayaquil y mucho más cuando se llevó la corona en 2015.

“Me siento orgulloso de ser el único talento de mi canal que estuvo en la conducción de la reciente gala. Me tuve que controlar para que no se me salga lo farandulero, creo que lo logré porque me felicitaron.

Además me encantó que Eduardo Andrade fuera mi compañero, no es egoísta. Hicimos una buena dupla”, dice. Con ellos compartió la soberana saliente, María de los Ángeles Suárez.