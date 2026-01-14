Julio Iglesias bajo fuego: nuevos detalles del caso denunciado por sus exempleadas

Aunque el cantante español Julio Iglesias no se ha pronunciado oficialmente, ha expresado sentirse preocupado por su imagen internacional.

Julio Iglesias atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. El cantante ha recibido dos denuncias por presunta trata de personas y agresión sexual, interpuestas por exempleadas del hogar por hechos que habrían ocurrido en 2021.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga el caso como un posible delito de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual, entre ellos acoso y agresión sexual.

Silencio público y preocupación privada

Hasta ahora, el cantante no se ha pronunciado de forma pública. Sin embargo, según reveló la periodista Paloma García Pelayo en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, sí ha podido hablar directamente con él.

Iglesias estaría “muy preocupado”, especialmente por el impacto internacional del caso. “Hoy su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente”, aseguró la comunicadora.

RELACIONADAS Julio Iglesias prepara una serie sobre su vida

Según su testimonio, el artista confía plenamente en su equipo legal y ha puesto a sus abogados “a por todas”, lo que evidencia la magnitud de la preocupación que atraviesa por primera vez en décadas de trayectoria.

Una investigación que cruza fronteras

La denuncia fue revelada por el medio digital español eldiario.es en conjunto con el canal estadounidense Univision. El reportaje detalla un entorno de control, humillaciones y abuso de poder que, según las denunciantes, se habría producido durante su etapa laboral con el cantante en el Caribe. Ambas mujeres acudieron a la Fiscalía española, lo que ha provocado una inmediata repercusión mediática a escala internacional.

Ceci Juno canta para reconectar y sanar: Así fue el 'Ceci Fest' Leer más

La corresponsal Rosa Conde subrayó que el caso ha generado análisis y reacciones en distintos países, dada la condición de Julio Iglesias como una figura global de la música.

Telecinco y la defensa del entorno cercano

El escándalo fue abordado en un especial del programa De Viernes, en Telecinco, conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona. En el espacio participaron periodistas, colaboradores habituales y personas del entorno cercano del artista, entre amistades, exparejas y su exmánager.

Entre las voces más firmes en su defensa estuvo Ana Obregón, quien aseguró haber convivido con Iglesias durante años y afirmó que “trataba de maravilla” a sus empleadas. Reconoció su fama de mujeriego, pero insistió en la presunción de inocencia y en su caballerosidad.

Posturas enfrentadas y debate feminista

No todas las opiniones fueron coincidentes. La periodista Rosa Villacastín se mostró crítica con los argumentos de Obregón y se posicionó del lado de las denunciantes. “Lo que cuenta la chica, como mujer, es lo más denigrante”, afirmó, reprochando la falta de empatía hacia las presuntas víctimas.

RELACIONADAS Julio Iglesias tiene un osteoblastoma benigno en la columna vertebral

El debate trascendió el ámbito televisivo y llegó a la política. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó un tuit defendiendo al cantante, lo que generó una oleada de respuestas, entre ellas la de la ministra Mónica García, quien cuestionó el mensaje enviado a las mujeres.

Esto no sería más que otra barbaridad de Ayuso si no fuera por el mensaje que manda a las mujeres y madrileñas: antes el poder que la justicia, antes los amigotes que la igualdad. Estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres, cuestionar sus testimonios es… pic.twitter.com/Z2gv0bf71m — Mónica García (@Monica_Garcia_G) January 13, 2026

Las exparejas hablan

El especial también incluyó testimonios de antiguas parejas de Julio Iglesias. Como se sable, la vida amorosa del madrileño incluye una lista bastante larga. En ella figura la modelo y actriz tahitiana Vaitiare Bandera (1964), quien se mostró en shock ante las denuncias.

BTS confirma gira mundial 2026 con fechas en Latinoamérica: ¿Viene a Ecuador? Leer más

Ellos estuvieron juntos entre 1983 a 1989, cuando ella tenía 17 años. En 2010, ella reveló algunos secretos en el libro Muñeca de trapo, donde dejaba muy mal parado a Julio Iglesias: en esas páginas lo describe como un hombre posesivo, machista, que la obligaba a hacer tríos y le ofrecía cocaína.

Por otro lado, María José Giaever, presentadora de Tv y exmodelo conocida como Makoke, recordó su corta relación con él cuando ella tenía 19 años y destacó su carácter posesivo, aunque insistió en su trato caballeroso.

“Me parece aberrante y estremecedor”, dijo al respecto. Aseguró que con ella siempre fue un "caballero", pero admitió que no pondrá en duda lo dicho por las denunciantes. “Hace 35 años y la gente puede cambiar. Es muy duro de lo que le acusan".

La Justicia, en el centro

Elena Cabrera, una de las periodistas que destapó el caso, defendió el rigor de la investigación y expresó su confianza en la Justicia española. Señaló que la gravedad de los hechos y la dimensión pública del acusado justifican que el proceso se lleve en España.

Mientras la investigación avanza, el caso continúa dividiendo opiniones y sacudiendo la imagen de uno de los artistas más universales de la música en español.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!