Julio Iglesias tiene un osteoblastoma benigno en la columna vertebral

El cantante español Julio Iglesias (81) padece de un osteoblastoma benigno en la columna vertebral, según el periodista Carlos Herrera.

(Te invitamos a leer: Margarita Rosa de Francisco revela daños en cadera y rodillas por ejercicio)

Julio Iglesias: "No puedo creer tanta especulación" Leer más

El tumor afecta su movilidad, requiriendo atención médica constante y sesiones de fisioterapia.

Se descartó que el deterioro físico del artista esté relacionado con el accidente de tráfico que sufrió en 1963. El osteoblastoma, aunque no canceroso, ha provocado dolor y rigidez en la zona lumbar. "De cintura para arriba estoy estupendamente. De cintura para abajo, tengo 500 años", declaró Iglesias.

El osteoblastoma es un tumor benigno poco frecuente que forma hueso. Para entender su rareza, este representa aproximadamente el 1% de todos los tumores óseos primarios. Se origina comúnmente en la parte inferior de la columna vertebral y el sacro, como en el caso del español.

La cirugía es el principal tratamiento

El principal tratamiento para esta enfermedad es la cirugía. Esta puede consistir en una resección en bloque (extirpar un tumor o lesión sin dañar la cápsula que lo rodea) o curetaje (extirpar tejido tumoral óseo con una cucharilla o instrumentos similares), según la situación clínica, la localización ósea y la sospecha de malignidad.

Generalmente los osteoblastomas tienen un pronóstico favorable, puesto que la mayoría de los pacientes se curan tras el tratamiento quirúrgico inicial. Sin embargo, la recurrencia local es una complicación relativamente frecuente, con tasas que varían entre el 15 % y el 25 %, afirman los ex´pertos.

Para diagnosticar los osteoblastomas, los especialistas hacen radiografías y otras pruebas de diagnóstico como tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear, mientras que para confirmarlo, además, se toman una muestra de tejido y lo examinan con una biopsia.

En octubre de 2024, él se pronunció sobre su salud algo que mantiene en su privacidad y causó varias especulaciones. “Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar más”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQU