Margarita Rosa de Francisco revela daños en cadera y rodillas por ejercicio

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, quien interpretó al personaje de Gaviota en Café con aroma de mujer se ha caracterizado por protagonizar polémicas en sus redes sociales. Siempre expresa su punto de vista en cualquier ámbito, ya sea político o del entretenimiento.

(Te invitamos a leer: Paloma San Basilio: La española se presentará en Guayaquil en mayo)

Pero esta vez, contó que tenía un problema con su salud. Señaló que tenía un desgaste físico en sus extremidades y cadera.

Esto lo tiene por “excederse con el ejercicio, el cuerpo pasó cuenta de cobro y tendrá que pasar por un proceso inesperado”.

“Me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, añadió.

De esta situación había hecho referencia en 2016 y 2018, el primer año en una columna para la revista Cromos, donde confesó su adicción al ejercicio “una dependencia de la cual no he podido zafarme” y que comenzó hace casi cuatro décadas, después de haber permanecido nueve meses con un corsé de yeso “mientras mi columna adhería una barra de metal a sus vértebras lumbares, inobjetable opción quirúrgica para corregir una escoliosis progresiva”.

Elsa Huerta: La mamá de Danilo Carrera se graduó tras el cáncer Leer más

A través de su cuenta de X, Margarita Rosa de Francisco les presume a sus seguidores como con el paso de los años sigue conservando la elasticidad desde que comenzó a adentrarse en el mundo fitness.

“El ejercicio físico es una gran opción para luchar contra la amargura. Como estoy a favor de que las personas tengan éxito (en todos los sentidos) haciendo lo que aman. El pilates basa su centro en el core, entonces siempre están involucrados el abdomen, entonces siempre lo mantiene apretado y tonificado y como me di tanto palo en los gimnasios, pues esta es la forma de ejercicio que encontré, digamos más amable con mi cuerpo porque ya las rodillas no me dan”, reveló.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQU