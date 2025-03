Elsa Huerta: La mamá de Danilo Carrera se graduó tras el cáncer

Elsa Huerta de Carrera, madre del actor ecuatoriano, Danilo Carrera, fue diagnosticada con cáncer en sus dos pechos. Aunque el tratamiento para recuperar la salud ha sido largo y doloroso nunca perdió la fe, ni el buen ánimo, además para mantener su mente ocupada decidió estudiar y se acaba de graduar de magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Ecotec en Guayaquil.

Ella está viviendo en Miami, Estados Unidos, a donde volverá el 15 de abril. Allá ha permanecido dos años y medio. Su famoso hijo no pudo acompañarla por cumplir con compromisos laborales. “A los 60 años llegué cuando estaba en pleno tratamiento. Eran dos tipos de cáncer. Uno agresivo y por este motivo me hicieron mastectomía bilateral”, dice.

Añade que nunca sintió molestias. Durante un paseo a su hacienda se montó en un caballo, creyó que el animal la iba tirar y optó por lanzarse. Como antes había tenido un “derrame pleural por COVID-19 decidí hacerme una tomografía, me dijeron que los pulmones estaban bien, pero que había una bolita.

Me recomendaron que visite a un ginecólogo. Así lo hice y después de tres chequeos, no la encontraban. Volví donde me hicieron la TAC, vinieron más exámenes, hasta que finalmente la detectaron”.

En Miami se sometió a quimioterapias y radioterapias. “Ya estoy libre de la enfermedad, pero estoy en tratamiento por los efectos secundarios.

Los efectos secundarios

No puedo levantar los brazos, me operaron los ojos, las glándulas suprarrenales se afectaron, un coágulo en la pierna subió al pulmón. Me pasó de todo, pero de la mano de Dios he salido adelante”, cuenta.

Elsita Huerta durante su graduación. Cortesía

Elsita, como se la conoce, no quería estar en cama todo el día, ni echarse a morir, así que optó por estudiar y se lo comentó a su hijo, Felipe, quien también es actor. “Una amiga me llamó y me contó de una maestría. Al principio no querían decirme nada. En el peor momento, era lo único que hacía levantarme de la cama. No todo el mundo lo entiende, pero me sentí agarrada de la mano de Dios, siempre supe que si Él me había puesto esta prueba, Él iba a ayudarme para que la supere. El tratamiento es espantoso y doloroso, no mentiré. Nunca tiré la toalla, lo que me costó es la mastectomía, quedarse plana, sin pechos es duro. Pedí una señal, un día me levanté y vi que tenía un pezón hundido, no lo pensé más y me los volé”.

Tiene cinco hijos, uno de ellos es Danilo, quien cuando supo la dolencia de su progenitora, dejó Ciudad de México, donde residía para irse a Miami. “Mis hijos son maravillosos. Cuando no trabajaba el fin de semana, viajaba a Miami.

Estaba contenta, se turnaban Felipe, Leopoldo, Xavier y el último Juan estaba estudiando. Fue para Miami, no quería darle la noticia por teléfono. Tener a la familia conmigo fue mi bendición. Nunca lloré, nunca sentí tristeza. Hace un par de meses estoy estable”.

