Según el programa 'A la tarde', de América TV, en Argentina, el cantante Julio Iglesias tiene problemas de movilidad que lo obligan a estar en una silla de ruedas y su memoria también se ha visto afectada al punto que no recuerda sus canciones. Algo que rápidamente han desmentido desde su entorno: “Eso no es cierto”.

Su amigo, el cantante español Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) dijo “¿Pero qué tontería es esa? Hablo con él a menudo y no es cierto, está lúcido como siempre”.

Estas declaraciones no han gustado nada al protagonista y se pronunció en un comunicado en Instagram. “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad.

Nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”. El cantante no duda cuestionar a quienes han difundido los rumores sobre su salud: “No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos”.

Amigos y colegas del medio, así como sus fans aplaudieron su actitud ante los rumores, se alegraron de tener noticias de él y de verlo tan de buen ánimo. Alejandro Fernández comentó el post de Julio Iglesias con el siguiente mensaje: “Échele crack, lo quiero y espero saludarte muy pronto”.

José Luis Rodríguez, ‘El Puma’ fue otro de los que comentó el post de su querido amigo. “Cuando se está a la altura que tú estás, los de abajo tratan de llevarte a su nivel, pero te puedo asegurar que son muy pocos. Somos más los que te apreciamos y queremos verte otra vez en el ruedo, como siempre como un campeón".