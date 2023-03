Durante su participación en Miss Ecuador, la modelo Juliana Robles (19) fue designada como Miss ORB International. Tenía previsto viajar a Costa Rica en abril para su intervención en el certamen, pero la elección se postergó para agosto. Cambiaron la fecha porque en la organización decidieron dar más tiempo de preparación a las aspirantes.

“Soy la primera representante del país, por ello trataré de desempeñar el mejor papel. Es la segunda edición del concurso y se enfoca en la conservación del medio ambiente y ser portavoz del turismo. Yo me inicié en el mundo del modelaje cuando era adolescente y luego en los reinados”, cuenta.

Nació en Machala, vive en Guayaquil desde los seis años y fue Señorita Models Ecuador. Alta de estatura (1,74 metros) y pesa 60 kilos. Sus medidas son 90-63-98. “Siempre fui la más alta del curso cuando estaba en el colegio”, añade entre risas. El año pasado se sometió a un aumento de pecho. Se considera responsable, educada, sociable y respetuosa.

Es estudiante de Psicología en la Universidad de Guayaquil y de Diseño de Moda en Fashion Lab. Además tiene un emprendimiento de ropa. Con su familia abrirá la tienda Enigma Moda, al norte de la ciudad, la próxima semana. De su tierra lo que más le gusta son las tortas de banano.

Más que la belleza, la actitud juega un papel importante en los reinados.

Así es. Tal vez una mujer no sea tan bella, pero si tiene una actitud, una personalidad que impacte, llega lejos. Ser auténtica, no vivir de apariencias, aquello me ha ayudado mucho.

En los certámenes se experimentan muchos celos y envidia...

Antes de ingresar al Miss Ecuador me dijeron que tenía que cuidarme porque los vestidos o los zapatos me los podían dañar. Nunca sentí envidia de nadie; por el contrario, existía compañerismo. A veces colapsábamos, pero era por la tensión de lo que se vivía.

Dicen que la mujer es la peor enemiga de la mujer...

Lo que se demuestra es una baja autoestima, inseguridades. Ahora se escudan mucho en las redes sociales para discriminar o criticar. Me gusta la tecnología, pero no para destruir.

A los 19 años no se acabarán los certámenes de belleza, ¿verdad?

Estoy enfocada en el certamen internacional y en mis estudios, porque quiero estar mejor preparada para un nuevo concurso en el futuro. Todavía no termina esta experiencia.

Según los reglamentos de Miss Ecuador, las excandidatas pueden volver a concursar.

No lo descarto, pero no me quedé ‘picada’. Podría intentarlo de nuevo (risas).

¿Logró entablar una amistad con la actual soberana Nayelhi González?

Mantuvimos una buena relación. Fuimos compañeras de habitación en Portoviejo. Creo que con todas me llevé bien porque soy sociable.

Estudia Psicología y Diseño de Moda. Juan Faustos

Luego de la pandemia se prefiere no planificar a largo plazo. Sin embargo, ¿cómo se ve a los 25 años?

A esa edad tal vez haya logrado algunas de mis metas, ser psicóloga clínica. Me interesa mucho la salud mental y que mi emprendimiento ya esté posicionado.

Ser madre o estar casada no es un impedimento para convertirse en reina, tampoco la orientación sexual. ¿Está de acuerdo con los cambios que se han dado?

La inclusión ya se vive, se han dados cambios que considero favorables. Lo importante es que se los asuma con responsabilidad y compromiso. A veces parece fácil, pero una aspirante debe ser disciplinada, tener disponibilidad de tiempo. Si no, de nada sirve.

Consume mucho banano, el producto estrella de su tierra. ¿En Guayaquil tiene alguna hueca favorita para comer?

Me encantan los cangrejos de Marthita en la Alborada. Allá voy con mi familia.

Usted es casi guayaquileña. Como una ciudadana más, ¿qué le pediría al alcalde electo, Aquiles Álvarez?

La ciudad vive en un permanente ambiente de tensión por la delincuencia. No podemos salir ni estar en ninguna parte tranquilos por el temor a los robos, secuestros, violaciones... Es necesario poner un alto. Por ello le pediría que se enfoque en ese problema. Mis familiares siempre están pendientes de mí, no me dejan sola, toman la placa del vehículo al que me subo...

Muchas mujeres son víctimas de propuestas indecentes o acoso. ¿Ha vivido una situación similar?

Se han dado esas propuestas, pero por las redes sociales. Ya depende de cada quien si acepta o no. Las propuestas siempre pueden darse. No he vivido acoso, pero si me ocurriera, denunciaría al acosador y hablaría con personas cercanas para que lo sepan. Estar alerta es importante.

Cupido ya hizo de las suyas...

En el amor soy selectiva, por ahora estoy sola. Si el amor llega a tocar las puertas de mi corazón, ojalá sea una persona con metas, que se le noten las ganas de salir adelante.

¿Se fijaría en un hombre mayor?

No tan mayor, pero sí en un hombre que sea maduro, centrado...

Ahora a muchos les gusta que los mantengan...

Eso no va conmigo, de lejos esos hombres. Estoy enfocándome en progresar, en avanzar. Eso sería retroceder, aunque esas situaciones pasan mucho en estos tiempos.

Las reinas se inclinan por ser presentadoras o por actuar... ¿Es algo que le interesa?

Me encantaría. Antes de estudiar Psicología, me interesé en la Comunicación, pero lo descarté. La salud mental es mi prioridad.

La Miss Ecuador 2018, Virginia Limongi, es parte de la TV. ¿Ha sido ella de alguna manera su inspiración?

La veo como un ejemplo a seguir. Supo aprovechar las oportunidades que le dio el certamen, se ha dado a conocer. Su personalidad impacta, además la considero auténtica, así se muestra en las redes sociales y en la TV. Es inspiración para muchas personas.

A la salud mental se le está comenzando a dar la importancia que se merece y la gente está diciendo que se siente deprimida, sola, con pánico o que es víctima de bullying.

Es hora de que se la tome en cuenta. Los suicidios han aumentado, se acumulan los problemas, no los hablan, las familias están divididas, el consumo de drogas cada vez es mayor. Por miedo a las burlas no se habla y los resultados son los que vemos a diario.

¿Hay momentos en los que se siente fea o no le gusta alguna parte de su cuerpo?

Depende de cómo nos levantemos, porque puede ser la mujer más hermosa, pero si se siente mal, deprimida, se verá fea, aunque no sea así.