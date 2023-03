Don Day tiene derecho a enojarse, deprimirse, desahogarse, pero es un personaje mediático que guste o no se ha ganado el cariño del público y muchos lo siguen y hasta lo ven como un ejemplo. Lastimosamente se expresó en las redes sociales de una manera muy vulgar de su expareja Elizabeth Cader, de la relación que vivieron y de quienes recordó en esos momentos, entre ellos, Mauricio Altamirano.

Al respecto el expresentador del desaparecido 'De boca en boca' comentó: “Comenzó a atacarme como loco, yo no estaba enterado porque no lo sigo, la gente me etiquetó y me decía que Don Day estaba hablando mal de mí. Mandó a la casita a todo el mundo, me insultó de la nada. Yo no tenía detalles de su problema con Elizabeth. Me sorprendió porque yo era uno de los pocos con los que se llevaba bien, lo desconocí y fue turro porque no lo merezco. Se disculpó conmigo y manifestó que estaba arrepentido, que no quiere problemas. Ahí queda el asunto”.

Pero con lo que hizo le dio chance, justamente a esos espacios y a esas páginas digitales de las que se queja y que aprovechan para darle sin piedad con o sin motivo. Se disculpó, pero como dicen, las palabras cuando se lanzan al aire no se recogen tan fácilmente porque son como plumas.

“Cometí un error, soy un adulto que es capaz de reconocer sus errores, y sé que no fue la manera y no quiero excusarme. Solo quiero pedir disculpas públicas. No aguanté más, necesitaba desahogarme. Me sentí tan vulnerable, necesitaba llorar, necesitaba explotar porque soy humano y no seré la primera ni la última persona que pase estos momentos. No por ser una persona pública se tienen sentimientos de acero.

A los seguidores de Eli que sé que la quieren mucho, sé que dije cosas que no pienso, simplemente que por temas que solo nosotros conocemos las dije desde el dolor del proceso que vivimos, y el enojo por los comentarios de estos medios irresponsables que están hablando de cosas que no conocen y me llevaron hasta el límite”, es parte de lo que expresó Don Day.