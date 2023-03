Danilo Carrera fue considerado arrogante

No hay felicidad completa. En lo laboral, al actor ecuatoriano Danilo Carrera le va muy bien. Su telenovela 'Amor invencible' con Angelique Boyer está entre los espacios más vistos en México. Sin embargo, en lo personal atraviesa un duro momento con la enfermedad de su madre, Elsa Huerta, quien ahora vive en Estados Unidos y tiene cáncer. Era muy común verla en la parroquia María Madre de la Iglesia en Los Ceibos, donde asistía con frecuencia.

Cuando comentó sobre que dejaría México para irse a Miami, el actor sorprendió porque está en su mejor momento laboral. Además lo criticaron porque expresó: “Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años y es un proceso. Ya he hecho todo en Televisa, ya he hecho todo en México, qué más puedo hacer. Ya he antagonizado, ya he protagonizado”.

A muchos, incluida a la prensa, no les cayeron bien sus expresiones. Le dijeron que era arrogante. Luego aclaró lo que ocurría en su vida. “No hay nada que deje aquí (México) que valga la pena a no estar tiempo con ella (madre).

Cuando dije eso, obviamente era el tipo más arrogante, casi que odiaba a México y qué cómo me voy a ir a Miami y yo no respondí. Me llovieron las críticas en México, Estados Unidos y hasta en Ecuador y luego salió la razón verdadera por la que me estoy retirando un tiempo de mi carrera”.

Andrés con su familia. Cortesía

La hija de Andrés fue bautizada

Mara, la hija del presentador de TC, Andrés Jungbluth, recibió el sacramento del bautismo en la iglesia Josemaría Escrivá. Sus madrinas son Diana Solá y María Elena Orellana. La niña es la engreída de Andrés y su esposa Adriana.