Un video circula por las redes sociales en el que supuestamente Don Day, protagonista de la telenovela 'Compañía 593', suelta malas palabras e insultos sobre la relación que sostuvo con Elizabeth Cader y en el que ataca también a los que cuestionan este distanciamiento, así como a espacios, reporteros y presentadores de farándula, entre ellos, El Cuy.

“A los que me quieren que me quieran..., y los que no que se vayan a... Siguen encamándome... gente estúpida... La persona que tiene que escribirme ahora no lo hace, la que tiene que llamarme ahora no lo hace. Dejen de hablar de mi relación, porque yo no tengo relación... Yo ya terminé. Estoy solitario”, es una parte de lo que se escucha en esa grabación en la que se ve una botella por lo que se presume que tal vez el chico reality estaba más que ‘alegre’.

Como todo hay en la "viña del Señor", unos lo cuestionaron, otros lo defendieron porque consideran que está dolido y despechado, no faltaron los que lo mandaron a dormir y a que se calle. También los caballeros pidieron respeto para su expareja.

A la salvadoreña la conoció en el reality 'El poder del amor', pero después de varias especulaciones, él mismo comentó que todo había terminado.

“Para todas esas páginas inventadas que joden y joden. Que si sigo o no con Elizabeth Cader, pues disfruten los que les hace bien que ya no esté con ella hace dos meses. Disfruten. Yo no tengo nada con ella. Para los que se inventan historias donde no las hay. Ya no me jodan más porque cansado me tienen”.

En un post subida el domingo 12 de marzo, Don Day pidió disculpas a Eli y a su familia por los comentarios vertidos.

LO QUE OPINA LA FARÁNDULA

Para el comentarista de farándula Stalin Ramos, Don Day es una versión masculina mal hecha de Sharon, la reina del marketing del entretenimiento ecuatoriano. “Todo para marketear la segunda temporada de su telenovela, la cual ha tenido que esperar varios meses para salir al aire. Con un mal uso del lenguaje y luego de haber agotado las ideas marketeras hizo algo tan predecible: se estrena segunda temporada, quiera o no él debe aparecer en los dos programas de Ecuavisa, 'En contacto' y 'Los Hackers' promocionando el culebrón.

Si va genera morbo en el televidente para ver la reacción de los presentadores a quienes atacó; y, si no acude, igual genera contenido. La razón de su separación se atribuyó que a Elizabeth no le gustaba que se bese en el dramatizado. Ahora como resultado de la confirmación de su ruptura se tendría que ver la producción para saber qué tan reales eran los besos con Pamela Sambrano como para ocasionar una separación.

Hablando desde la depresión se aleja totalmente de esa imagen de joven de barrio que alcanzó popularidad y lo ubica como lo que es, una persona que no se preparó más allá de tener el privilegio de que directores y productores de TV quisieran hacerlo artista a la fuerza para captar la atención de esa clase media aspiracional que vio en Don Day sus sueños hechos realidad".