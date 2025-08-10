Vinotinto vs. Técnico Universitario: día y canales para ver EN VIVO | LigaPro 2025

Ocho partidos sin ganar preocupan a Vinotinto, que recibe a un Rodillo Rojo en ascenso en la LigaPro

Vinotinto y Técnico Universitario se enfrentan por la jornada 24 de la LigaPro 2025.

La urgencia por escapar de los últimos puestos marcará el duelo entre Vinotinto y Técnico Universitario, que se enfrentarán este domingo 10 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la fecha 24 de la LigaPro Ecuabet.

(Le puede interesar: El ecuavoley profesional empieza a ser una realidad con su propia Liga)

El cuadro capitalino atraviesa una crisis de resultados: suma ocho partidos sin conocer la victoria, racha que lo ha relegado al puesto 12 con 24 puntos, apenas fuera de la zona de descenso gracias a una mejor diferencia de goles.

Rafael Monti, delantero de Vinotinto, es el tercer máximo goleador del torneo con 13 anotaciones. HENRY LAPO

Los dirigidos por Juan Gabrowski confían en la efectividad de Rafael Monti, uno de los máximos artilleros del torneo con 13 anotaciones, para romper la sequía. La principal baja será la del defensa Edison Hernández, expulsado en la jornada anterior ante Delfín.

En la otra vereda, Técnico Universitario buscará prolongar su buen momento y encadenar su cuarta victoria consecutiva. El equipo ambateño, conducido por Geovanny Cumbicus, ocupa la casilla 15 con 22 unidades, a solo dos de salir de la zona roja.

El Rodillo Rojo depositará sus esperanzas ofensivas en el colombiano Jean Carlos Blanco, máximo goleador del plantel con cuatro tantos.

Detalles para ver EN VIVO Vinotinto vs. Técnico Universitario

Día: domingo 10 de agosto

Hora: 13:00 de Ecuador

Dónde: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Tabla de posiciones LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!