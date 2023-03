La reina de Guayaquil 2018, Karime Borja, cumplió 25 años. En su corta existencia ha pasado por muchas experiencias: ganar un certamen, salir embarazada en funciones, decidir tener a su hijo Mateo y echarse al mundo encima, una separación sentimental, el accidente y el cuidado del pequeño.

“25 años que se sienten como muchos más, he tenido transiciones tan fuertes en mi vida que siento que he vivido un montón. Pero sorprendentemente estoy feliz de cumplir un año más, luego de haber estado tan cerca de tirar la toalla.

Feliz porque lo puedo celebrar a tu lado mi amor, mi vida, mi luz, mi Mateo. Feliz porque gracias a Dios tengo tanto que celebrar, la vida me ha mostrado que aún tengo tanto por sonreír. Este año ha venido cargado de mucho aprendizaje, mucho dolor también, pero siempre con la convicción de un mañana mejor, viviendo el día a día desde la gratitud y desde el amor a Dios, a mí, a Mateo, a mi familia y a lo que hago.

Me celebro, me admiro y me aplaudo de pie. Un año más Karime, me saco el sombrero, la verdad es que no sé cómo lo haces, siempre escuché que estabas destinada a hacer cosas grandes desde que eras chiquita, pero la verdad es que no lo entendía y ni me la creía, pero resultaste ser más grande de lo que yo podía imaginar”, fueron las palabras de Karime. La gente de la farándula, amigos y seguidores le enviaron sus felicitaciones.

Jorge Suárez. Cortesía

Lo impresionó Michelle Yeoh

El crítico de cine de EXPRESIONES, Jorge Suárez, una vez más estuvo en los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En la 95 edición lo que más le llamó la atención es la actitud de Michelle Yeoh (mejor actriz por su papel en la cinta 'Everything Everywhere all at Once') porque “es una mujer guapa y de gran humildad. Durante las entrevistas siempre agradeció el galardón, llevando, cada vez que lo mencionaba, su mano derecha al corazón, gesto que por primera vez veo en una triunfadora”, contó Jorge.

En la imagen saliendo del teatro Dolby de Los Ángeles. El programa de la ceremonia tapa la credencial que jamás puede ser fotografiada.