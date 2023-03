Se identifica con el personaje que interpretó Reese Witherspoon (Elle Woods) en la cinta 'Legalmente rubia' porque era una estudiante de leyes que por ser rubia y atractiva creían que era tonta. Nacida en Guayaquil hace 36 años, Irene Valencia, de profesión abogada es considerada por algunos como la defensora de la farándula desde que en un abrir y cerrar de ojos divorció a la entrenadora personal Karla Fit, quien la ayudó a perder peso y le enseñó a comer sano. Además legalizó la permanencia en el país del cubano Renier Izquierdo, quien participó en 'El poder del amor'.

De no ejercer las leyes sería comunicadora. Tiene facilidad de palabras y cuando la toma no hay quién la pare. Es presentadora del programa 'Lo legal' en radio Cristal y asesora en el segmento 'Cabina legal' de la revista 'De casa en casa' de TC. Se hace conocer con el eslogan La abogada de confianza.

Sus primeros pasos en la Comunicación los dio en Sucre radio y TV. El director Yoti Guerra le dijo que tenía madera. Comenzó a ofrecer ayuda en el segmento 'Lo legal con su abogada de confianza' del espacio 'La casa de Alberto' en radio Católica, luego se lo llevó a América Stéreo y a Cristal. A 'De casa en casa' llegó como invitada y se quedó.

A todas partes, la acompaña su progenitor Gregorio, un ambateño jubilado que a simple vista demuestra el gran amor que siente por su hija.

Su manera de hablar no es ni de la Sierra ni de la Costa...

Tengo algo de serrana y costeña. Voy mucho a Ambato, mis padres (Gregorio e Irene) nunca nos arrancaron el amor a las raíces. Son mi orgullo.

Usted se hace llamar la abogada de confianza, sin embargo, los que ejercen esta profesión tienen mala fama y lo que menos se les tiene es confianza.

Lastimosamente es así en nuestro medio. Yo soñaba con ser parte de la historia positiva del Ecuador y le quiero dar un giro a la abogacía. No se puede generalizar, existen excepciones, yo soy parte de la excepción.

Usted vivió lo que muchos adolescentes sufren en sus aulas escolares, el bullying.

En mi caso no fue en el colegio, sino en la Universidad Católica cuando era estudiante de Derecho, ciertos compañeros, hijos de abogados elitistas, creían que yo no podía destacar por haber estudiado en un plantel nacional. No es un delito, ni tiene nada de malo. Consideraban que no tenía la capacidad suficiente. Era mi ilusión desde los 7 años ser abogada. Recuerdo principalmente a uno de ellos, que nunca se gradúo y que es parte de una familia de abogados reconocida. Agradezco a mi mentor, Aquiles Rigail, quien siempre me apoyó.

Ella dice ser la abogada de la confianza. Juan Faustos

¿Son buenos clientes los faranduleros o los ayuda solo por figuretear?

Yo no soy figureti, simplemente me gusta ayudar sin mirar ninguna condición, ni a quién. Tras los casos de Karla Fit y el de Renier, la prensa me buscó. Todos tienen una historia y los mismos derechos. No los veo como gente de farándula sino como personas que necesitan mi ayuda.

Generalmente los famosillos no pagan, quieren todo a través de canje o creen que por defenderlos, ustedes se darán un baño de popularidad.

No aplica el canje, creo que como profesionales nos irrespetaríamos.

Uno de los casos más comentados es el de Carolina Jaume, quien no sale de un lío y ya se mete en otro con su exesposo, exnovios, la prensa...¿Qué le recomendaría?

Tratar de mantener la tranquilidad en un momento que no existe. Hacer todo con la cabeza caliente solo trae problemas, la cabeza fría da luz, incluso para el profesional que lleva el caso.

Pero muchos de ellos no hacen caso, en lugar de callar, siguen hablando y metiendo la pata.

Lo mejor es creer en el asesoramiento y firmar contratos de confiabilidad para que nadie hable más de la cuenta. Deben guardar la compostura porque por una palabra mal dicha no se salvan de la responsabilidad. No pueden alegar falta de desconocimiento de la ley.

Recientemente Mauricio Altamirano corrió riesgo de ir preso y pagar una multa por comentarios subidos de tono acerca del panameño Miguel Melfi.

No he analizado a fondo su caso, pero creo que estuvo bien asesorado, con una buena defensa. Supo manejarse.

El fin de semana, Don Day se creyó con el derecho de expresarse de una manera poco apropiada de su exnovia Elizabeth Cader, de reporteros... en las redes sociales. Se disculpó, ¿pero qué acciones pueden tomar los afectados?

Es falta de información. En el momento que ocurren estas declaraciones se puede implementar una querella para defenderse. Es un asunto de calumnias y estar en estado de embriaguez no es una justificación para actuar así. Don Day puede ser sancionado, ya que cualquiera de los afectados con ese video en las redes sociales, está en el derecho de proceder. Todos somos iguales ante la ley, famosos o no. No tienen una capa de protección.

Usted está en un medio bastante machista. ¿Seguramente se ha encontrado con hombres que la han mirado por debajo del hombro por ser mujer o tal vez la han acosado?

He tenido que lidiar con el machismo, pero creo que ya hemos dado un paso gigante. Existen abogados tanto hombres como mujeres brillantes, yo no me considero la última Coca Cola del desierto. De acoso no he sufrido, he vivido la discriminación de quienes creen que a la blanquita, de ojos claros, rubia... no le da el cerebro, le da mucho más de lo que piensan.

Se ha llegado a un punto que ahora todo se considera acoso.

A veces es un asunto económico. Para aquello se necesita tener muchas pruebas, he visto demandas de ese tipo.

Está casada con un marino. Juan Faustos

¿Defendería a un asesino en serie, pedófilo, terrorista... ?

No. Generalmente analizo los casos, pero por mi olfato sé quiénes pueden ser culpables o inocentes, sé cuándo están mintiendo. El dinero no me llama la atención porque eso llega solo. Si es asesino, asesino seguirá siendo. Por eso no acepto casos de narcotráfico, peculado, femicidios... Tal vez estos últimos si soy la abogada de los familiares de la mujer asesinada.

Esos casos siguen en aumento...

Las mujeres no deben quedarse calladas, no vivir con el criminal, es decir con la pareja que las maltrata. Recordemos a la cantante Sharon. Hay féminas que normalizan la agresión. La primera vez que un hombre las golpea deben botarlo o si las engañan, tampoco deben permitirlo. Felicito a Shakira, hay que tener la autoestima alta y decir “yo me valoro y me quiero”.

¿En los tiempos que se viven, las amenazas serán el pan nuestro de cada día?

Sí, sobre todo en los casos de alimentos. Padres que tienen dinero y no quieren dar lo que les corresponde a sus hijos.

¿Su vida profesional cómo la alterna con la vida conyugal y la faceta de madre?

Es cuestión de organizarse. Pensé que ya no me iba a casar porque siempre me ha gustado estudiar, viajar... Hace cuatro años contraje matrimonio con Álex Tapia, quien es marino y once años mayor que yo. Procreamos dos hijos, Catalina (3) y Aquiles (un año, dos meses). Mi esposo ya no se embarca, pasa en tierra. Siempre dije que nunca me iba a casar con un militar, pero me castigó la lengua. Desde entonces le tengo miedo a mi lengua. Por ello ya no hablo mucho.

Pero habla y bastante...

(Risas). Me encanta.

Dicen que los marinos tienen en cada puerto un amor...

Así dicen. Él me convenció porque ya no viaja. Lo conocí en las aulas de la Academia de guerra naval. No pensé que iba a pasar algo porque la mayoría era gente mayor. Vivimos un noviazgo corto porque Álex era divorciado y tiene dos hijos mayores.

Casi siempre se la ve luciendo sacos y tacones...

Desde que vi la cinta 'Legalmente rubia' me encantó. Aquel personaje que todos pensaban que era fofo y por ello el novio la dejó, luego se dieron cuenta que era una mujer inteligente, tal vez tiene un parecido con la abogada de confianza (risas). Antes llevaba el cabello más oscuro por los embarazos y la pandemia. Aquellas situaciones no me permitían lucir legalmente rubia, ahora ya lo soy. La elegancia es una manera de identificarse con los clientes.