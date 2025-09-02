Jorge Rausch abrirá Origen en Quito: así será su primer restaurante en Ecuador

El chef y juez de MasterChef Ecuador inaugurará Origen en La Floresta, con una propuesta que honra los sabores esenciales

Jorge Rausch abrirá Origen en La Floresta, su primer restaurante en Ecuador, con una propuesta que celebra los sabores esenciales.

El mundo culinario de Quito se prepara para recibir a uno de los chefs más reconocidos de Latinoamérica. Jorge Rausch, juez de MasterChef Ecuador y MasterChef Celebrity Ecuador, abrirá en las próximas semanas su primer restaurante en el país: Origen. Ubicado en el tradicional barrio La Floresta, este nuevo espacio promete una propuesta culinaria que combina técnica, sabor y un profundo respeto por los ingredientes.

El anuncio, realizado por el propio Rausch a través de sus redes sociales, ha despertado gran expectativa entre los amantes de la gastronomía. El chef colombiano asegura que este proyecto es el inicio de una nueva etapa en su relación con Ecuador, país al que considera su “segunda casa” tras seis temporadas en la televisión nacional.

El nombre Origen no es casual. Según Rausch, simboliza el punto de partida de futuros proyectos en Ecuador y refleja su intención de “volver a lo esencial, honrar los ingredientes, la tierra y la historia detrás de cada sabor”. La propuesta gastronómica será 'rica, gustosa y no experimental', enfocada en platos que conquisten al comensal desde el primer bocado.

¿Dónde estará Origen?

El restaurante estará ubicado en la intersección de las calles Francisco Salazar y Toledo, en el Edificio Gondry, un punto estratégico de La Floresta, barrio conocido por su oferta cultural y culinaria. Desde agosto, el letrero de Origen ya es visible, generando curiosidad entre vecinos y visitantes.

La visión de Jorge Rausch

Con más de 20 años de trayectoria, Rausch ha sido galardonado por su trabajo en restaurantes como Criterión (posteriormente Rausch Restaurante) en Bogotá, y actualmente respalda propuestas como Lazotea y Bardot en Ciudad de Panamá. Su llegada a Quito responde a una búsqueda personal y profesional: “La gente me quiere y yo quiero mucho a Ecuador. Aparecieron los socios indicados, el lugar indicado y todo se presta para que sea un éxito”, afirmó en una de sus publicaciones.

La fecha de inauguración será el 12 de septiembre, en las redes sociales de Origen ya comparte imágenes y mensajes que transmiten su filosofía culinaria, generando una comunidad de seguidores ansiosos por descubrir la carta y el ambiente del lugar.

La apertura de Origen marca un hito en la carrera de Jorge Rausch y en la oferta gastronómica de Quito. Una propuesta que combina experiencia internacional, identidad local y un enfoque en la esencia de los sabores, el chef busca conquistar a un público que valora tanto la calidad como la autenticidad. Todo apunta a que este será solo el primero de varios proyectos que Rausch desarrollará en Ecuador.

