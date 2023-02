Para que Jorge Rausch, actual jurado de MasterChef Ecuador, esté parado donde está tuvo que pasar dificultades en Europa. Para hacerse una carrera en el mundo gastronómico, el chef ha tenido que 'agachar la cabeza' e, incluso, dejar que un jefe le pegara, al menos así lo reveló en varios videos cortos de una entrevista en TikTok.

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y, sobre todo, por allá en los años 90′ era muy violento, era muy duro, eso era vivir en ‘Hell’s Kitchen’ de Gordon Ramsay. Una vez mi jefe me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó porque hice algo mal”, recordó el chef colombiano, sin ahondar en detalles de qué era lo que había hecho mal.

Sin embargo, comentó que en ese momento fue hacia el chef de ese entonces y cuestionó la acción de su exjefe.

"Yo salí y le dije al chef: mire lo que pasó. ‘Mi jefe me pegó y si el me vuelve a pegar yo la próxima vez le tendré que devolver.’ Él me dijo: ‘si usted le devuelve yo lo echo’”, expresó Rausch, quien al parecer en ese momento se quedó callado porque recién estaba empezando a abrirse paso en el mundo de la cocina.

SOLO GANABA 400 LIBRAS

El oriundo de Bogotá señaló, además, que apenas tenía un sueldo - durante su estancia en Europa - de 400 libras al mes, pero solo en taxis gastaba 12 al día. Contó que un día se acercó a su jefe para pedirle un aumento de sueldo y la respuesta no fue tan favorable.

“Un día le dije al chef: ‘no aguanto, pues no me da la plata. ¿Qué hago?’. Él fue, tomó una banana y me dijo. ‘Take a banana and run’, Coja una banana y corra”, expuso.

En estos últimos días, el colombiano se ha vuelto tendencia en Twitter por supuestamente sobreactuar al momento de calificar el plato de Sonnia, una de las participantes del programa de cocina MasterChef Ecuador.

Además, en la misma red social lo han tachado de sarcástico y de hacer comentarios desatinados a la hora de poner un puntaje.