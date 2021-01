Jorge Rausch: “No tengo una comida favorita”

Su nombre no solo es conocido en Colombia, su país natal. Jorge Rausch (50) es también famoso en Ecuador, en otros países de América y en Europa. En todos ellos, su papel de juez en la franquicia MasterChef deja al descubierto su lado más severo.

El chef luce ahora más delgado. Dice que el actual siempre fue su peso, pero que en los últimos años subió algunas libras “con tanto viaje y tanta cosa”. Las seguidoras, dejándose llevar por su nuevo look, le coquetean, a lo que él dice “no tiene nada de malo”.

Accedió a esta entrevista con EXPRESIONES, en la que habló de aquello de lo que tanto disfruta: el buen comer.

Muchos participantes le temen por sus caras a la hora juzgar. ¿Es parte del show?

Soy chef y no actor. Le explico: MasterChef es un programa de cocina con televidentes. Nosotros tenemos que ser muy expresivos, muy claros. No es show. Lo que pasa es que es un programa y el televidente no puede probar la comida y, si no se les explica muy bien los platos, no van a entender lo que ocurre.

¿Cuál es el sabor que menos le gusta a Jorge Rausch?

Todos los sabores me gustan, lo que no me gusta es la comida mal preparada, mal tratada. Todos me gustan cuando están bien cocinados.

Su colega Andrew Zimmer recorre el mundo probando comidas raras. ¿Se atrevería a hacer un programa así?

¿Por qué no?

¿Estaría dispuesto a comer murciélagos, ojos...?

Con lo que probamos en MasterChef... no puede ser peor que eso. ¡Claro que sí lo haría! (risas).

¿Y el sabor que más le agrada?

Las cosas bien preparadas son todas ricas. Los huevos son ricos, el caviar, cualquier cosa bien hecha es agradable... no tengo comidas favoritas.

¿Ninguna? Siempre hay algo que uno comería dos veces...

Bueno, me encantan los huevos.

