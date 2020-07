Érika Vélez: "Lo que opinen de mí, no me define"

Rara vez Érika Vélez comparte con la prensa su mundo, ese mundo que muy pocos conocen y que ella ha protegido por 20 años. Desde que apareció en el seriado juvenil Sin límites (2000), la gente ha visto su transitar en la pantalla chica, como presentadora, actriz y panelista. ¿Pero quién es realmente esa chica que fichó en alguna ocasión con cadenas como Fox y RCN, de Colombia y es muy activa en redes sociales?

Para descubrirlo un poco más, EXPRESIONES citó a la exreina de Manta para que responda a El Cuestionario.

¿Cómo se encuentra en este momento de su vida?

Este año para mí es raro, como si fuera algo paralelo a mi vida y en todo sentido.

¿Se refiere a la pandemia?

Yo tenía organizado mi año, terminaba 3 familias, iniciaba una comedia para TC, luego me iba a Colombia y en diciembre la obra de teatro con Jaime Tamariz, vino el virus y todo se trastocó.

¿Cómo va la nueva temporada de MasterChef?

Grabamos con el chef Jorge Rausch cápsulas con saludos para mantener la expectativa. Ya terminaron las audiciones, se hará una preselección con el jurado, quieren darle mayor fuerza a la Costa, pero todo se graba en Colombia, espero que sea este año. Y la comedia para TC, con David Reinoso, continúa a un ritmo más lento.

Erika aprendió a lidiar con la soledad durante los meses de confinamiento. Gerardo Menoscal

Usted también tiene mucho protagonismo en las redes sociales ¿cómo va esa relación?

Veo mucho odio y este virus lo potencializó , lo de Emma Guerrero me dolió, me cuestioné el hecho de que las mujeres seamos tan vulnerables y por qué llevamos la peor parte y nos tachan y crucifican y el hombre queda como el bacán.

¿Pero no son las mujeres las que se crucifican entre ustedes?

A mí me atacan. Hombres que por joda me dicen ‘patrimonio cultural’, ‘la diosa Érika’ y a las mujeres les molesta, realmente no me lo creo, pero la gente es muy odiadora. Al principio me afectaba, pero en la actualidad estoy consciente que la gente da lo que tiene y lo que vive. Yo tengo que valorar otras cosas como el tener trabajo y un techo.

¿Lee lo que le escriben?

No veo cosas de farándula, si por ahí observo un titular sensacionalista no leo el contenido y además cuando preguntan ¿qué opina?, ¿qué piensa?, ¿qué le diría usted?, yo digo: qué te importa. Pero bueno, los comentarios que hablan de mí en su gran mayoría son positivos, a veces los leo y los contesto, pero todo depende del tiempo y lo que tenga que hacer.

Pero es inevitable que la gente se crea con el derecho a opinar...

Si, pero insisto...qué te importa, por qué sufres o te amargas, por lo que uno haga o deje de hacer, la gente bota la m... que tiene dentro.

Afirma que ni el matrimonio ni los hijos son una garantía de la felicidad. Gerardo Menoscal

¿Se fijan mucho en su físico?

Mira, si me da la gana mañana de rellenarme la cara lo haré, pero me molesta que cuando subo de peso, me dicen que me la relleno y yo pienso; ‘pedazos hijos de su madre, estoy gorda y no me estás ayudando’.

Y hay fijación con su boca...

La tengo desde los 17 años y lidio con eso, y repiten lo de la operación, entonces una de dos, o te parezco fea o muy bonita. Si es lo primero, para qué le comentas a un ser feo, y si es lo segundo, por qué sufres. Todo se basa en el físico. A mí no se me ocurre entrar a la cuenta de alguien y dejarle un mal comentario, si no me cae bien, no lo sigo, lo ignoro.

¿Y qué se puede hacer?

(Sonríe) Emprenderé una campaña para aquellas que destilan odio, ver sus perfiles y fotos familiares y criticarlas, si es que no tienen un espejo, para que vean qué se siente, lo más irónico es que se hacen llamar ‘hijas de Dios’, no entiendo, no me da la lógica, pero bueno, estoy consciente que lo que opinen de mí no me define.

¿Y en cuestiones del amor, cómo va en esa materia?

Esta pandemia fue como un ‘break’ de todo, mira que pasé mi cumpleaños sola, ni soplé velas. Creo mucho en el amor y me considero una buena tipa, una buena novia, tengo mucho que dar.

¿Tocó las puertas equivocadas?

No, más bien creo que en un 100% de una relación, he dado el 80% cuando he recibido el 20%. Y resulta que yo me encargo, yo lo hago, yo organizo y me mimetizo con mis parejas, luego me doy cuenta que no lo hacen conmigo y no me consienten y yo quiero eso. Pero bueno... todo pasa por algo y no refunfuño. El matrimonio no te da la garantía de una felicidad perpetua ni los hijos tampoco. Y hoy, no me estreso, vivo a mi ritmo y a mi tiempo.

TAMBIÉN LO DIJO

“Ahora es tan fáci acabar con la carrera de alguien con un tuit o un meme”.

“Nadie está exento de un mal momento. En mi caso, no hay nada que ocultar, tengo deudas y mi carro es de 2011”.

“Estoy agradecida por mi trabajo y por tener marcas que me siguen pagando, mis negocios de pestañas y cejas continúan”.

“Tengo el mundo a mis pies todavía (sonríe), pero hoy valoro más cosas que hace 20 años, porque he sido muy afortunada, pero también me ha tocado ganármelas”.

“Cometí errores, pero esta profesión me la he tomado de verdad, me esfuerzo y me preparo. Por eso me choca cuando alguien dice ‘soy actor’, quiero ver qué ha hecho”.

“Agradezco el trabajo de quienes están tras cámaras, desde la persona encargada del vestuario hasta el asistente, son quienes logran que estés bien y luzcas bien. Ahora soy más agradecida con ellos”.

“Hoy valoro más a la gente, a las cosas y a los momentos, antes lo daba todo por sentado, en la actualidad los disfruto ”.

“Con hambre no se negocia, es cuestión de valorar tu trabajo, reconocerlo y no tener miedo”.