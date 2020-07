Jorge Heredia: "Cualquier pelagato dice lo que le da la gana en las páginas falsas de farándula"

En la cuarentena el espacio 'El club de la mañana', de RTS, salió del aire. Jorge Heredia integraba ese equipo. El ex chico reality, nacido en El Empalme y que ha sido parte de programas como 'Vamos con todo', sigue adelante y no mira para atrás ni siquiera para coger impulso.

Ya está casi listo su nuevo programa de entrevistas por YouTube y aunque su tienda (local) de ropa cerró, continúa con la línea de prendas masculinas por Internet.

Aunque está fuera de la TV, parece que ahora usted está más expuesto que antes.

Siempre hay que pedir autorización cuando se trabaja en un medio para dar entrevistas, ir a otro canal o hablar de un tema determinado. Estamos limitados. Ahora la decisión es propia cuando nos invitan. Ya no depende de nadie.

Salió del aire 'El club de la mañana', sin embargo, lanzaron otro espacio 'Noticias de la mañana'.

En RTS se decía que el canal necesitaba del matinal. Tal vez afuera se comentaba que el programa se iba a ir, pero a nosotros nunca nos manifestaron nada hasta el día que lo hicieron, casi un mes después nos enteramos que iba otra producción. El equipo completo se fue, más de 40 personas, incluidas directora, productora, gente de ventas...

En estos momentos, ¿a qué aspira en la televisión?

Comencé como participante de un reality ('Combate'), luego fui presentador de ese espacio, estuve en farándula y en un matinal. Siempre quise estar en una revista de variedades.

Ahora me interesa ser parte de un noticiero. En estos momentos estoy trabajando en un proyecto para YouTube. Son entrevistas, algo formal y diferente a lo que he hecho. Está previsto el estreno a fines de julio. Prefiero no revelar el nombre.

¿Trata de que la audiencia lo vea con otros ojos?

Trato de formalizarme más en TV. Trabajo mi imagen para en algún momento incursionar en la política, es lo que me interesa. Estoy haciendo una maestría en Comunicación y Marketing Político en UNIR de España, y estoy terminando un diplomado en liderazgo.

Me hicieron tres propuestas para programas en YouTube, pero la de las entrevistas es la que llamó mi atención. Si en algún momento se da la oportunidad de hacer farándula, lo haré. Pero si se puede escoger entre varias opciones, me iré por lo más formal. Sigo caliente todavía en la TV.

Su imagen no está desgastada como la de otros talentos y eso es un punto a su favor…

Siempre he tratado de no meterme en 'pitos' o problemas, los evito. Muchos talentos creen que para estar vigente hay que meterse en escándalos. No es mi manera de pensar, tampoco a mi familia le agrada eso.

Tengo una madre (Rosa) que se preocupa, ella es mi primera crítica. A veces es bueno tener una voz que nos hable en el oído. Soy respetuoso y espero lo mismo.

¿Los emprendimientos siguen adelante a pesar de la crisis sanitaria?

Estoy ampliando la línea de ropa de hombres. A la gente siempre le ha gustado mi estilo de vestir y por ello puse una tienda de prendas masculinas. En abril la cerré, era complicado mantenerla con la situación que se presentó por la cuarentena, ahora está disponible por Internet.

Jorge no conoce ni para bien ni para mal a Daniel Salcedo. Christian Vinueza // EXPRESO

Por el Día del Padre se movió mucho. En mi tierra pondré un bar restaurante que se llamará La Nova. Ahí estaré los jueves, viernes y sábado. Mi mamá es experta en cocina. Soy un hombre de trabajo, no me quedo quieto. Nunca me he confiado o he pensado que porque estoy en TV, lo tengo todo. No es así.

Usted levantó la voz para defender a los hijos de Gabriela Pazmiño, sin embargo, aquello fue malinterpretado.

No defiendo a Gabriela ni a Dalo Bucaram, pero me molesta que se metan con sus hijos. Los niños son de Dios, no tengo hijos, pero sí sobrinos a los que quiero mucho. Es una canallada y una bajeza que se metan con esas criaturas.

No puedo estar de acuerdo que usen la imagen de la más pequeña, Charlotte, para hacer memes o que los utilicen para atacar a sus padres. Las páginas de farándula de Internet y las cuentas trolls cambiaron todo diciendo que defendía a los Bucaram. No estoy a favor de actos de corrupción y jamás lo estaré.

Al presentador Miguel Cedeño lo atacan porque el hermano (Andrés) ha estado vinculado con Daniel Salcedo en supuestos actos de corrupción.

Vivimos un momento muy susceptible y de paso cualquier pelagato o resentido se cree con derecho a decir lo que le da la gana o desinforma en esas páginas de farándula falsas. No es gente que da la cara, no pone sus nombres, no hay fuentes. Lastimosamente no existe una ley para las redes sociales y ahora todos somos vulnerables.

Pero la gente lo da todo por hecho.

Eso es lo peor, que gente sin ningún prestigio lo dice y el resto lo cree, así no sea verificada la información. Es lo que ocurrió conmigo. Dijeron que los Bucaram me compraron. No podía creer lo que comentaban. Simplemente di un punto de vista.

Nadie habla de lo bueno, pero si es malo, como que la casa la compró por la izquierda, enseguida lo creen. Alguien comentó: “Yo llevo más de 20 años trabajando y haciendo farándula, y no he podido comprarme una vivienda”. A esa persona le recomiendo que se analice y se pregunte por qué no lo ha logrado.

Usted fue un chico reality, a muchos de ellos se los ha involucrado en actos de corrupción.

Sin señalar a nadie, somos las consecuencias de nuestros propios actos. Al que obra mal le irá mal y al que obra bien, así le quieran echar tierra, la verdad saldrá a la luz. Agradezco a Dios y a mi familia que siempre me ayudaron a tener los pies puestos sobre la tierra, a entender que la televisión, como en cualquier trabajo, hoy estás, mañana no, un canal no me pertenece.

No comparto que digan que me creo la gran cosa porque he estado en pantalla. Desde que fui participante de reality supe que en cualquier momento me iba a ir. Económicamente se siente un bajón cuando se pierde un trabajo, pero jamás me aferré a un puesto. Mi casa me dolería perderla porque es mía. Lo único que nos queda es la preparación.

Casi todos los chicos reality han conocido a Daniel Salcedo. ¿Usted lo conoció?

No he tenido el gusto ni el disgusto de conocerlo. No sabía que existía hasta ahora que levantó esta ola de escándalos. Ha sido amigo de algunos excompañeros, pero yo nunca me lo topé. El problema es que la gente generaliza y mete a todos en el mismo saco.

A pesar de tanta corrupción, ¿le sigue interesando hacer política?

Si le huimos a la política, nunca cambiará. Hemos perdido su verdadero concepto. La política es el arte de servir, no de servirse. La ciudadanía debe educarse, saber quiénes son los candidatos, de dónde provienen, quiénes son sus familiares. Debe llegar gente nueva a cambiar esos conceptos. Hemos cometido errores, de votar por partidos tradicionales o por el más bonito.

No comparto que porque el camino está feo, debemos irnos por el otro lado. Cuando yo aspiré a un puesto público, dijeron que como era chico reality no estaba preparado. Era el caso de algunos, pero no el de todos.