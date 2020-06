Miguel Cedeño responde a los que lo atacan en las redes sociales

Al presentador Miguel Cedeño, de 'De boca en boca', de TC, lo atacan en las páginas de farándula de Internet. Primero lo pusieron en una supuesta lista de súper sueldos del canal donde labora. Ahora le dan duro por su hermano Andrés (supuesto amigo de Daniel Salcedo) y cuestionan donde vive.

Él no se quedó callado y envió un mensaje a través de Instagram: “Cuando la ignorancia envidia y critica, la inteligencia observa, escucha y se ríe. Hoy me río de aquellos sufridores y sufridoras que jamás han logrado nada en la vida, no tengo la culpa de sus miserables vidas".

Y continuó: "Así seguirán mientras sigo brillando, gracias al amor de Dios, mi familia, mis amigos y todos los que me conocen. Sigan ladrando y cuestionándolo todo, queda mucho por lograr, ya me quiero imaginar las caras de algunos cuando vean hasta dónde voy a llegar. Siempre pude y podré”. Además Miguel limitó comentarios en su cuenta.

De inmediato algunos de sus colegas, entre ellos Emilio Pinargote, expresentador del espacio farandulero de TC, lo apoyó.

Este resultó salpicado por amistades vinculadas en casos de corrupción. La semana pasada, supuestamente, existía una orden de detención contra él y otros famosillos para investigaciones.