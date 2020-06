Carlos José Matamoros: “Las redes sociales son una letrina”

En 2014, Carlos José Matamoros y Gabriela Pazmiño fueron compañeros en el reality ‘Soy el mejor’, que emitió TC. La participación del presentador en el espacio fue fugaz porque entonces se dijo que se cansó de que ella no lo dejara hablar.

Ahora que existe una orden de captura en contra de Gabriela y su esposo Dalo Bucaram, quienes han sido involucrados con Daniel Salcedo, Carlos José dice: “no voy a juzgar, no tengo ni idea de lo que ha pasado, pero no se puede aceptar que las redes sociales se lleven por delante a todo el mundo y me refiero a sus hijos, ellos están pagando los platos rotos. Eso a cualquier padre o madre le duele”.

Para Carlos José “las redes sociales son una letrina en las cuales un montón de resentidos y frustrados expresan sus odios, su mala onda e ignorancia en contra de cualquiera y terminan con la honra de las personas. Yo he pensado en cerrar las mías”.

Uno de los casos a los que se refiere Carlos José es el del recientemente fallecido comunicador, exarquero y prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. “Hablaron de este hombre hasta que se cansaron, lo declararon culpable sin darle la oportunidad de defenderse. Yo creo que a Carlos Luis le da un ataque fulminante al corazón porque no soportó el estrés. No supo bañarse en aceite”.

Carlos Luis Morales. archivo

El miércoles 24 de junio, al expresentador de Canal Uno, Karen Minda, a quien llaman la Diabla de la farándula, le dijo de todo en las redes y puso en duda su sexualidad. “Trata de dañarme a mí y además esta señora destrozó a Carlos Luis. No hay derecho”, añadió.

Antes ella trabajó en Gamavisión y “sé que ahora habla en YouTube. No sé cómo le permiten hablar porquerías de la gente”.