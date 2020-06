Beto Larco: "No sabía que había entregado mi vida a un canal"

Beto Larco, ganador de la primera temporada del reality de cocina ‘MasterChef Ecuador’, de Teleamazonas, afirma, a través de las redes sociales, que va a contar la verdad sobre este espacio.

Parte de lo que expresa es lo siguiente: “Después de haber pasado el proceso de calificación y quedar entre los 18 elegidos, un día antes de viajar (vive en Lago Agrio), me pidieron que firme un contrato para continuar, si no lo hacía se me iba la oportunidad, otra persona ocuparía mi puesto. Lo hice sin pensar las consecuencias”.

Añade que el contrato por su intervención decía “que mientras dure yo cedía mi imagen, los derechos de interpretación, cualquier creación que realice relacionada con 'MasterChef'. No imaginé que no podía hacer nada al salir del programa sin la autorización de Teleamazonas. De cualquier acto que yo realice, ellos se beneficiarían, incluso sin su ayuda”.

Él afirma que trató de seguir con su vida y hacer lo que más le gusta, cocinar. “Busqué oportunidades de trabajo, pero me decían que si el canal no lo aprobaba no se iba a poder. Fui a Teleamazonas para conseguir una autorización, pero no logré nada y por ello busqué asesoría legal para saber qué oportunidades tenía. No sabía que había entregado mi vida a un canal”.

El exparticipante asegura que intentó nuevamente comunicarse con ellos antes de que se emita el reprise del espacio para evitar que lo hicieran.

“Sin embargo, hicieron caso omiso, utilizando mi imagen y los derechos de mi participación, sin reconocerme nada. La ley me escuchó. El servicio nacional de derechos intelectuales para proteger a los artistas, el 22 de junio nos concedió medidas cautelares, para que no se transmita el reprise porque no tienen mi autorización, pero no han hecho caso”.

La gerenta de Producción del ‘lindo canal’, María del Carmen Arellano, expresó: “Mal haría yo en comentar algo en vista de que es un tema que están manejando los abogados. Nosotros nos ceñimos al contrato como siempre lo hemos hecho. En general, siempre hemos promovido el desarrollo de los participantes de los reality que hemos hecho”.

El triunfador que nació en Quito, pero vive en Lago Agrio es defensor de la naturaleza y trabaja solo con productos sostenibles.

Recibió un premio de 20.000 dólares. archivo

Recibió un premio económico de veinte mil dólares, un trofeo, una Tablet y una certificación de hasta seis meses que aporte a su crecimiento profesional.

Teleamazonas presentó la primera temporada de este programa en septiembre del 2019. Fue conducido por Érika Vélez.

El reality comenzó con 200 aspirantes, para luego convertirse en un grupo de 18. Ellos se enfrentaron en competencias diarias. Fueron evaluados en conocimiento, creatividad, destreza, actitud, trabajo bajo presión, por un jurado integrado por los chefs Jorge Rausch (Colombia), Enrique Sempere y Carolina Sánchez, de Ecuador.

Los directivos de Teleamazonas confirmaron que habrá una segunda temporada. Aún no hay fecha de emisión. Volverá a conducirlo Érika Vélez.

No es la primera vez que surgen estos procesos legales, el grupo de pop Kiruba también inició un litigio con la cadena. Cecilia Calle, Diana Rueda, Mariela Nazareno, Gabriela Villalba y María José Blum eran las integrantes.

Las cantantes que intervinieron en 'Popstars' (reality de esa televisora en 2002) y su representante legal Rubén Darío Useche calificaron (en 2004) al contrato que firmaron como ‘leonino’ porque eran “cinco años de exclusividad, y si Teleamazonas no les generaba trabajo, ellas no podían trabajar en otro lugar”.