Carlos Luis Morales y Tania Tinoco se distanciaron por la política

La comunicadora Tania Tinoco recordó a su excompañero Carlos Luis Morales, quien durante una etapa de su vida laboró en Ecuavisa. En la cuarentena, el exjugador de fútbol le dio a ella la noticia del fallecimiento de Ángel Sánchez, exjefe de noticias de esa empresa, que partió a causa del coronavirus.

La exdirectora de Telemundo dice que Carlos Luis “podía llevarse bien con quien sea, era muy carismático, la cámara lo amaba, llegaba con súper buen ánimo en la noche a presentar deportes".

Rocío Cedeño: "No es justo que Carlos Luis haya terminado de esa manera" Leer más

‘Vamos a despertar a las señoras’, decía y hasta se tiraba al piso a hacer flexiones de pecho para presumir de su buena forma física. Normalmente era así. Solo recuerdo una vez que llegó descompuesto, estaba muy triste porque una de sus hijas se había embarazado muy joven. Lloró desconsolado.

Le dije que el tiempo transformaría esas lágrimas en risas, por la alegría que traen los niños. Que solo diera gracias por la vida. Nunca se olvidó de ese diálogo. Me lo recordaría después”.

Además, Tania no olvida su último día en el Canal del Cerro en 2006. “Hasta el final le habíamos dicho que no lo haga. Que no deje el periodismo por la política. Se fue para ser candidato a diputado. Se había comprometido con Abdalá Bucaram.

Ana Buljubasich: “no sé de política, me quedo con el Carlos Luis que conocí” Leer más

Lo vi poco desde entonces.Y un par de veces en 2019 siendo candidato a Prefecto. Llegó en la noche al canal porque teníamos un segmento para las propuestas de campaña en 'Telemundo'.

Actuó como si nunca se hubiese ido. Fue al camerino de noticias y entró sin tocar, muerto de la risa. Estábamos con Clarita, la peluquera de entonces. y se sentó en el sillón y le comentó: ‘Vamos a levantar a las señoras, Clarita, péineme’. Nos reímos todos”.

Luego se distanciaron porque cada uno tomó caminos distintos. Ella siguió en el Periodismo y él incursionó en la política.