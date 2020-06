Ana Buljubasich: “no sé de política, me quedo con el Carlos Luis que conocí”

Durante el programa ‘De casa en casa’, Anita Buljujasich se quebró porque minutos antes se enteró de la partida repentina de su excompañero de TC, Carlos Luis Morales, quien era el actual prefecto del Guayas y murió a causa de un infarto.

“No sé de política, me quedo con el Carlos Luis que conocí, yo estimaba al amigo, al compañero y al ser humano. Con él compartí en ‘Cosas de casa’ (antes se llamaba así el espacio matinal). Recuerdo su bonita sonrisa, amabilidad y alegría”, cuenta la presentadora.

Carlos Luis estuvo en la revista familiar durante una temporada. “Hacía entrevistas, menciones de productos, leía el periódico y participaba conmigo en los sketches. En estos actuaba e interpretaba a mi esposo. Luego lo enamoraron en noticias y se nos fue a otra área. Siempre nos regalaba pan”.

Anita comentó que tiene gratos recuerdos del expresentador de ‘El Noticiero’. “Por ello me siento muy golpeada. Era un hombre trabajador, cumplido, muy colaborador, nunca lo vi enojado. En el canal todos lo querían”.

Ellos fueron compañeros en la Universidad Casa Grande, cuando decidieron sacar un título de tercer nivel. Ahí se especializaron en Periodismo y Comunicación Social. “Yo lo convencí para hacerlo. Venía a mi casa a estudiar y hacer deberes porque en el centro de estudios nos mandaban muchas tareas. Además conversábamos de la vida, era muy apegado a su familia”, añade.

Al exarquero le encantaba la playa. “Todos los viernes se iba a General Villamil, Playas. Por esta razón siempre lucía bronceado. En una ocasión contó que le gustaría ser alcalde de ese balneario. Tanto a él como a Jimmy Jairala les dije que no se metan en política, no me hicieron caso”.