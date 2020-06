Rocío Cedeño: "No es justo que Carlos Luis haya terminado de esa manera"

Rocío Cedeño fue la compañera de Carlos Luis Morales durante doce años en 'El Noticiero' de TC. Por esta razón su repentina muerte la afectó al punto que ha llorado en varias ocasiones. Al principio se negaba a aceptar la noticia.

“Lo conocí el primer día que llegó al canal. Siempre haciendo bromas. No puedo hablar nada malo de él, solo diré lo que me dicte mi corazón. Recuerdo que los últimos meses que estuvo en TC se quejaba de una dolencia abdominal, nunca supe de qué se trataba, además es muy delicado preguntar sobre esos temas”.

El expresentador era una máquina de trabajo, según Rocío. “Nunca faltó a la empresa. Me decía que lo iba a regañar porque a veces me contaba que no había almorzado, no comía a las horas indicadas”.

Reconocía que era un hombre de carácter fuerte y que la televisión era su terapia. “En TC se relajaba y las maquilladoras lo consentían, le acariciaban la cabeza. Vivimos muchos momentos de integración. Era un grupo humano bonito. Solo puedo decir que mi experiencia con Carlos Luis fue increíble”.

Para Rocío “no es justo que haya terminado de esa manera, siendo investigado y con un grillete. Por ello me duele. Nadie se imaginó este desenlace. El 12 de junio, día de su cumpleaños lo recordé. Le perdí la pista, sé que andaba muy ocupado con sus nuevas obligaciones en la Prefectura del Guayas".