Juan Carlos Aizprúa se pelea con 'De boca en boca' y luego se disculpa

Una seguidora de Instagram de Juan Carlos Aizprúa preguntó al presentador de noticias de Ecuavisa qué hacía el programa 'De boca en boca', de TC, durante la cobertura de la muerte de Carlos Luis Morales.

La consulta la hizo al ver un micrófono del espacio farandulero en una foto que él publicó en su cuenta. Entonces Juan Carlos respondió: “Así son de morbosos, cuando les conviene cubren este tipo de noticias”.

Comentario de Juan Carlos. Redes sociales

La reacción del equipo de 'De boca en boca' y en especial del productor Marlon Acosta, no se hizo esperar. “No me parece que menosprecie nuestro trabajo, por ello le escribí que consideraba una pena que siendo comunicador se exprese así. Además que Carlos Luis fue compañero nuestro por muchos años y parte de la farándula. No sé las razones para cuestionar nuestra presencia, es como si nosotros hiciéramos lo mismo cuando él sube fotos con personajes de la farándula. Le pedí que sea más profesional”, manifestó a este diario.

Respuesta del productor. Redes sociales

Juan Carlos se disculpó por el comentario y entendió que Carlos Luis trabajó en diferentes medios. Uno de ellos TC, canal en el que se emite el programa.

Marlon Acosta. archivo

Al final todo quedó en paz. Uno de los más molestos con la situación fue el presentador Miguel Cedeño.