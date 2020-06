Priscilla Tomalá: "Sé que muchos se expresan mal del mí"

Durante 15 años, Priscilla Tomalá (37) ha ejercido el periodismo. Por ello no se considera una improvisada. Tras su llegada al programa 'De boca en boca', de TC, para ocupar el lugar de La Suka, ha recibido críticas de algunos de sus colegas.

Nacida en Guayaquil, antes de ingresar a la TV, trabajó en diarios locales. Por una década estuvo en 'Vamos con todo', de RTS, y luego Mariela Viteri se la llevó a la radio para formar equipo con Miguel Cedeño en 'Arde la mañana' en Fuego.

No falta quienes opinan que usted y Cynthia Naveda no hacen buena dupla...

Ella es una niña muy noble, somos distintas. Cynhtia es dulce, yo más arrebatada. Fuimos compañeras en RTS. Somos afortunadas por tener un trabajo en esta crisis. Hay quienes opinan que no hacemos un buen equipo, pero todo aquello nos resbala. Nos quedamos con lo positivo.

¿Usted es muy arrebatada?

Hablo mucho, soy más expresiva, Cynthia es más prudente, yo no . A veces me entra el bicho de aflojar la lengua, pero sin ofender a nadie.

¿Por qué cree que fue la elegida para ocupar el lugar de La Suka?

El productor Marlon Acosta me conoce hace 14 años, sabe que tengo una trayectoria que comenzó en diarios locales, luego di el salto a la TV. Mucha gente estuvo detrás de ese puesto. Marlon siempre dijo que necesitaba presentadores-reporteros. Muchos quieren hacer una sola tarea. Cuando recibí su llamada no lo podía creer. No soy problemática, además soy camelladora, hay experiencia.

Antes integró el equipo de 'Vamos con todo'.' Juan Faustos. // EXPRESO

A muchos de sus colegas les cayó como balde de agua fría su ingreso.

No solo a ciertos colegas les cayó mal verme en acción, además a algunos talentos. Como Cynthia estuvo en el programa sabían que era una opción, en mi caso no. Muchos creen que no me lo merezco.

¿Es odiada en el medio?

Creo que sí, pero por una mínima parte. No sé las razones. Sé que algunos se expresan mal de mí, pero no me importa, no me quita el sueño. Eso habla mal de ellos, no de Priscilla Tomalá. Considero que es envidia, porque asuntos pendientes no tengo con nadie, no le debo nada a nadie. Puede sonar altivo lo que diré, pero duélale a quien le duela, estoy donde debo estar, para eso he trabajado 15 años.

Una de las razones por la que tal vez la eligieron fue por que hace buena dupla con Miguel Cedeño.

A Miguel lo conozco hace aproximadamente 12 años. Desde que él trabajaba en Miss Ecuador, nos íbamos a farrear, compartimos en muchas ocasiones, siempre nos llevamos bien. Hay química. Ahora es el divo de TC. En el canal lo quieren.

¿Superará el trabajo de La Suka?

Me imagino que si duró cinco años es porque estaban contentos con ella. Considero que tengo un poco más de experiencia. Somos estilos diferentes, que el público lo diga.

¿A veces aflojar la lengua trae problemas?

Claro que sí. TC me da mucha exposición. Me han invitado a presentar el segmento de farándula ('Pare la oreja') del espacio 'De casa en casa'. Ahí estaré durante 15 días. Habrá que poner freno a la lengua y hacer uso de la prudencia.

¿La radio le permitió desenvolverse mejor?

La radio es diferente a la TV. Ahí soy más directa, más yo. Con Miguel Cedeño le poníamos picante a nuestros comentarios. Siempre estaré muy agradecida con Mariela Viteri porque valoró nuestro trabajo. Nos dio mucha exposición con sesiones de fotos, publicidad en centros comerciales, en su revista, canal… Eso me ayudó mucho. En RTS me limitaron a los reportajes, no daba mi opinión.

En la radio estuve casi un año. Con la pandemia se paralizó nuestro trabajo en Fuego. Mariela dice que nos convocará en octubre. Me encantaría volver. Ella fue la madrina en mi matrimonio con Juan Carlos Puga.

¿Muere por ser presentadora?

Me quita el sueño no cumplir mis metas. Estoy luchando y espero que Dios me conceda lo que aspiro.

¿Le dicen la Kardashian criolla?

(Suelta una carcajada) Una productora me comentó eso porque me vestí con un traje negro y por el escote se veían mis senos. Me dijo que era como una Kardashian criolla. Ni punto de comparación. Me siento como Priscilla Tomalá.

¿Existe algún proyecto pendiente?

Siempre vi a Mariela Viteri en 'Simplemente Mariela' y desde que estudiaba Periodismo quise tener un programa similar. A fin de mes saldrá 'Íntimamente con Priscilla' por Instagram. Empezaremos con entrevistas con artistas extranjeros. A algunos los conozco porque hice relaciones públicas durante sus visitas a la ciudad.

En lo personal, tiene dos hijos. ¿Todavía quiere más?

En agosto cumplo cuatro años de casada. Valentina tiene 7 años y Matías, casi 2. Tal vez más adelante encarguemos otro. Por ahora, no.