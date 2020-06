Denisse Angulo: "mis padres me criaron sin complejos"

Durante la cuarentena el programa 'Ya es mediodía', de Canal Uno, salió del aire. La guayaquileña Denisse Angulo (27), exparticipante de 'Combate' y 'BLN, la competencia' era una de las presentadoras. Ahora tiene previsto viajar a Colombia para hacer audiciones y cursos de actuación.

Sus padres, Doris y Aníbal, se enfermaron con el COVID-19. Por ello desapareció de las redes sociales, en las cuales es muy activa. En Instagram tiene 1’500.000 seguidores.

La también deportista (practicó el atletismo) y exreina de belleza (Miss Reef Ecuador 2011 y Miss Sea World 2012 en Perú) se mantiene en 'Cabina élite', por radio Élite, y en Fedeguayas.

Por el momento la TV está en pausa en su vida...

Así es. Tal vez regrese cuando salga un proyecto interesante o que me mueva. Creo que durante la cuarentena se aprovechó para sacar del aire algunos espacios a los que querían darles de baja.

Ahora todo se trasladó a lo digital, me gustaría algo similar a la revista de variedades de Canal Uno. Considero que soy capaz de hacer entrevistas, jugar, cocinar y hablar de temas serios. Ya no soy la peladita del reality, sino Denisse la mujer y la madre de familia.

¿Es decir que no vive de la TV?

Con mi pareja, Michael Ochoa, tenemos una venta de garaje digital y por haber estado en la tele me salen campañas en redes sociales. En su mayoría es venta de ropa usada. Antes era una venta física, ahora es por Internet para evitar contacto por lo de la pandemia.

Tiene previsto un viaje para probar suerte en Colombia...

Voy a viajar a fines de julio o principios de agosto. Se han presentado oportunidades para audiciones y cursos. Lo peor que puede ocurrir es que me digan que no. Allá vive mi tía, la actriz María Eugenia Arboleda, quien participó en la telenovela 'Yo soy Betty, la fea'. Ella era parte del cuartel de las feas, me está ayudando con contactos.

La idea es trascender, pero hay que llevar esto a otro nivel. La audición es para una de esas series de las plataformas digitales.

¿Se quedará a vivir allá?

Me iré un par de meses al principio, también grabaré unos contenidos para redes sociales, luego decidiremos si nos quedamos o no. No me quiero quedar con las ganas de vivir esta experiencia. Aprovecharé también para hacer cursos de marketing digital, quiero que el viaje rinda al máximo.

El racismo volvió a ser tema de discusión, tras la muerte de George Floyd por asfixia bajo custodia policial en Estados Unidos. ¿Cuál es su posición?

Nunca me he sentido discriminada, siempre he tenido oportunidades o me las he buscado. Agradezco a mis padres que me criaron sin complejos. Esas armas que me dieron en mi casa me han servido un montón.

Además no hay que tomarse las situaciones tan personales ni limitarnos por nuestra apariencia física, lo importante es tratar con respeto a las personas. Me encantaría que en la TV sea común que existan personas negras. No una o dos, sino muchas y que eso no genere noticias.

Lastimosamente la causa se desvió por los actos de vandalismo.

Estos no llevan a ningún lado y lo que produce es que se pierda el verdadero sentido de la protesta. Es terrible lo que ocurrió, no importa si la persona es negra o blanca cuando existe violencia, se va a reaccionar porque no es correcto.

El fin era positivo, pero no se logró, se hizo un poco de ruido. Hay que hablar porque hablando se entiende la gente.

Muchos exigen una sociedad inclusiva, sin embargo, nos damos cuenta de que no existe cuando ocurren estos casos...

Así es porque todavía se discrimina a la gente por su raza, condición social, preferencias sexuales o apariencia física. La mata da de todo

¿Le molesta que le digan la ex chica reality?

Para nada, porque eso es lo que somos, tanto yo como mis excompañeros. Fuimos parte de un reality. Molesta cuando lo dicen de manera despectiva o que piensen que solo somos chicos problemas. Es una plataforma que nos sirvió para darnos a conocer.

Pero se mete a todo el mundo en el mismo saco.

La mata da de todo, no se puede generalizar, ni deben por ello satanizarnos. Son situaciones con las que hay que lidiar.

¿Por qué cree que la mayoría tiene mala fama?

Cada persona es un mundo. Aunque existen chicos que han estado metidos en escándalos, hay otros que les hemos sacado el jugo a la participación. A lo mejor por ese reconocimiento que tuvimos en su momento, porque fue un boom en la televisión nacional, eso tal vez molestó a muchos.

De repente unos pelados empezamos a ganarnos el cariño de la gente, nos contrataban para animar o hacer actividades en redes sociales, ese espacio que ganamos, quizá generó incomodidad. Pero el sol sale para todos. No éramos tan básicos, muchos tenemos aspiraciones y preparación.

Con su pareja lleva diez años, ¿hay matrimonio a la vista?

Lo hemos postergado en algunas ocasiones. Este año no creo porque ha sido tan peculiar, seguramente el 2021 para organizar una boda como queremos con las personas que amamos, pero algo íntimo.

Evitando la presión de las cámaras. Compartiré imágenes, pero el momento como tal deseo vivirlo con los míos. Tenemos dos niños, Santiago (3) y Martín (1). Por ahora no deseamos más.