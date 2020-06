Michela pide ayuda en Instagram para buscar a su "novio"

"Bien guardado te lo tenías, Micha" le comentó Denisse Angulo a Michela Pincay junto a un vídeo que colgó en su red social Instagram. Este pequeño clip deja ver que un admirador tiene muchos deseos de conocer a la presentadora de televisión, aunque se trate tan solo de un reto de medios sociales, ha puesto a los seguidores de la presentadora a buscar al muchacho.

El vídeo tiene más de 265 mil reproducciones y 28 mil 'me gusta', provocados por la astucia del 'tiktoker' que simula tener una relación con Michela. Y aunque le inventen novios a la pelinegra, ella prefiere reírse de lo bueno y de lo malo. "Miren lo que me encontré en Tik Tok. ¿Saben quién es?", preguntó. Y deja claro que ella no es nada "celosa". También pidió que etiqueten a su falsa pareja para conocerlo.

Y como en el mundo de las redes sociales todos estamos conectados, sí se supo el quién era hombre misterioso. Él responde al nombre de Eduardo Fassano, un joven machaleño que en su red social muestra que se dedica al mundo de la música, es DJ y productor musical. Con algo más de mil seguidores, de seguro con esta mención sus fanáticos crecerán.

En Tik Tok le gusta mostrar su sentido del humor, este vídeo tiene apenas 1437 visitas, pero con la facilidad de compartirlo en otras redes sociales fue como lo llegó a ver 'La Pinbu'. Sin embargo, la historia no ha tenido un final del todo feliz. A Eduardo su verdadera pareja lo cortó por bromista. Así lo publicó en sus historias. ¿Será que Michela le da una oportunidad?

Historia de @eduardofassano Instagram