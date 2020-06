Denisse Molina estuvo a punto de contagiarse de COVID-19

A la presentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina, la mandaron a su casa el viernes 12 de junio y no trabajó ese día porque había estado en contacto con una persona con COVID-19.

Además le hicieron una prueba rápida en el canal y la examinó la doctora. Le recomendó el examen de hisopado. Ella se asustó porque si había contraído la enfermedad podía contagiar a sus compañeros y miembros de su familia.

Recién el miércoles pasado pudo hacerse la mencionada prueba que arrojó resultados negativos. “Días muy complicados, de incertidumbre y debí estar encerrada en un cuarto. Sin querer estuve muy cerca de una persona asintomática. Son las de mayor riesgo, porque van infectando a los demás”, dice.

Para Denisse el examen fue doloroso, pero necesario. “Todavía me duelen las fosas nasales, estoy emocionalmente acabada. Mentalmente ya tenía los síntomas estando sana. No hay que bajar la guardia. Hay expertos que dicen que en algún momento todos nos vamos a contagiar, tal vez sea así, pero ahora no, porque el sistema de salud está colapsado”, añade.

Ella vive en Quito, donde los casos han aumentado considerablemente. Cuando en los meses de marzo y abril, Guayaquil era el epicentro de la pandemia, su mamá (Mariana) le pidió que renuncie al canal. Estuvo a punto de seguir sus consejos, llamó al dueño, pero este no le contestó. El lunes 22 volverá al trabajo.