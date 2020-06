Sofía Caiche: "estoy en la dulce espera de mi tercer y último bebé"

De manera sorpresiva, el sábado 20 de junio, víspera del Día del Padre, la actriz Sofía Caiche anunció a través de Instagram que será madre por tercera vez. Tiene dos hijos: Piero y Renata y ahora 24 semanas de embarazo.

El mensaje que publicó en Instagram fue el siguiente: “es el momento de contar mi hermoso secreto, estoy en la dulce espera de mi tercer y último bebé a mis 39 años, luego de 10 años desde que llegó Renatita y a 18 de mi primer hijo Pierito”.

Agregó que tenía “muchos sentimientos encontrados. Al inicio susto, angustia y desesperación ya que me enteré que estaba en estado de gestación cuando recién se iniciaba la pandemia (por el coronavirus). Tenía trabajo programado hasta mayo, pero no siempre nuestros planes se cumplen como desearíamos, me tocó desconectarme de llamadas, WhatsApp y redes sociales, menos del teletrabajo con el programa 'Sin pelos en la radio' en La Otra”.

Confiesa que sufrió de depresión por la crisis sanitaria. “Además la pasé muy mal con los estragos del segundo y tercer mes. Me agarró como primeriza. Nada en comparación con mis otros dos embarazos”.

Piero es hijo de Santiago Perasso y Renata, del exjugador de fútbol, Armando Paredes.

Ha tenido varios amores, Vito Muñoz, Santiago Perasso, Fernando Villarroel, Armando Paredes, Arturo Vizcarra y Roberth Posligua. Además se la vinculó sentimentalmente con el rapero Raúl Cela.

En el mensaje que subió a sus redes sociales no menciona el nombre del progenitor de la criatura que viene en camino.