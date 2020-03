A Sofía Caiche le "resbalan las críticas" por aparecer en videos de TikTok

La actriz Sofía Caiche prefiere ponerse aceite en su cuerpo y que le resbalen toda clase de comentarios negativos, ya que varios usuarios, en redes sociales, la criticaron porque la consideran ‘madurita’ para utilizar TikTok (popular aplicación de videos musicales cortos).

Diego Sportono: "Me botaron por hacer más causas sociales" Leer más

“Siempre existirán comentarios buenos y malos. A estas alturas, luego de 24 años en el medio, me resbalan las criticas y no me hago mala sangre. No le hago daño a nadie y me gusta ser yo”, dijo Sofía quien se creó una cuenta de TikTok aproximadamente hace 2 años.

“Amo bailar, me siento bien y feliz y las redes sociales son para entretener, para socializar, más no para despotricar odio ni dejarse llevar por amarguras. Los comentarios buenos, cuando tengo tiempo los contesto y los malos, la verdad no me doy cuenta la mayoría de veces, ya que tengo desactivada las notificaciones en mis redes”, aclaró la también animadora.

Prefiere no bloquear a sus detractores, “a la gente tóxica, es preferible darle más contenido para que se intoxique sola. Mientras más sufren, yo me río”, agregó.