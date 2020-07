Yuribeth Cornejo: “No me daban ni dos meses y ya cumplí un año como presentadora”

La rubia Yuribeth Cornejo cumplió un año como presentadora del programa 'Fuull Farándula', de Vito TVO.

Durante este tiempo, ella recibió muchas críticas por su desempeño. La más reciente fue la del reportero y presentador Mauricio Altamirano, quien la llamó muda y dijo que “Yuribeth no hablaba ni en su espacio”.

“Los comentarios en los cuales me han rayado me han hecho más fuerte y me han ayudado para cada día crecer más. 'Fuull Farándula' ha sido mi escuela. Aprendo de Dieter (Hoffmann). Estoy feliz y emocionada de cumplir un año, aunque muchos no me daban ni dos meses. Al Cuy que me cuestionó solo le deseo bendiciones”, dice la ex chica reality.

Este primer aniversario lo celebró junto a su compañero y amigo, Dieter Hoffmann y con el público de 'Fuull Farándula'.

No es el único motivo de alegría, hace aproximadamente un mes su marca de lencería Eva cumplió un año. Así que motivos le sobran para festejar. Tiene 1'100.000 seguidores en Instagram.

Según Mauricio Altamirano “ha sido afortunada porque tiene un trabajo y mucha gente que la sigue. Es un diamante en bruto que debe pulirse y continuar preparándose para silenciar muchas bocas. Es guapa y con carisma y supo aprovechar las oportunidades. Se ha equivocado y eso no es malo porque nadie nace sabiendo. Con las piedras que le tiren debe construir un puente”.