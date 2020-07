Andrés Garzón: "Una prediabetes me tiene penando"

Andrés Garzón vuelve a la TV como el esposo de Sisi Mena Mora (Alejandra Paredes), León Altamirano, en la telenovela ‘Antuca me enamora’ que se estrenará el martes 7 de julio, a las 20:00 por TC. Además es el director escénico de esta producción, cuyo director general es José Navarrete.

“Como León no es un personaje fijo me permite dirigir, no se lo ve siempre. Es un político caído en desgracia, a diferencia de la vida real, a este sí lo tienen preso. Por eso es ficción”, comenta entre risas.

'Antuca me enamora': sus actores muestran sus días de grabaciones Leer más

Confiesa que existe buena química con su compañera Alejandra Paredes, quien reemplazó a Carolina Jaume. También comparte con Oswaldo Segura con quien ha trabajado en el grupo La Mueca y en el seriado ‘Mis adorables entenados’.

“Al principio la gente nos molestaba a Oswaldo y a mí porque nos decían que ahora yo lo iba a dirigir, antes lo hizo él. Ya se había dado eso en RTS, lo que pasa en que muchos no lo sabían. Es parte de este trabajo, un proceso de colaboración mutua”, añade.

En ‘Calle amores’ estuvo solo detrás de cámaras. “Ahí no se dio la oportunidad de actuar”.

El actor luce delgado. “Una prediabetes me tiene penando, se me subieron los niveles de colesterol y triglicéridos. Aumentaron mucho y debí visitar a una nutricionista para bajar de peso. He perdido aproximadamente 40 libras. Estoy ahorrando para ingresar al quirófano por una hernia”.

No tiene intenciones de someterse a una operación de manga gástrica. “Me basta con verla a Marián Sabaté que está delgada. Solo lo haría por algo de índole profesional. A veces bromeando con mis compañeros les comento: ‘Pónganme una cantidad que me queme la mano, ahí soy hasta capaz de correr desnudo por la avenida Nueve de Octubre’, mientras no me lleguen al precio, no me operaré”, manifiesta soltando una carcajada.

La actriz Alejandra Paredes ya ocupa el lugar de Carolina Jaume Leer más