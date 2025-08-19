Expreso
Joyce de ginatta Guayaquil
Concejo de Guayaquil daría nombre de Joyce Higgins de Ginatta a una avenida.EXPRESO

Joyce de Ginatta tendría avenida y monumento en su honor en Guayaquil

El Concejo Municipal tratará este jueves la denominación de una avenida y la ubicación de un monumento 

El Concejo Municipal de Guayaquil conocerá este jueves 21 de agosto el informe de la Comisión de Clasificación para Erección de Monumentos y Denominación de Calles, en el que se propone nombrar a la avenida 30 NO y la calle 4 NO como “Joyce Higgins De Ginatta”. El tramo, de aproximadamente 663 metros en el sector de Bellavista, conecta la avenida Carlos Julio Arosemena con la Nicolás Castro Benites.

Te puede interesar: Marcos Hidalgo tendría una calle con su nombre en Guayaquil

Además, se plantea ubicar un monumento en honor a la empresaria en la jardinera del lindero oeste de la calle 9 NO, entre Víctor Emilio Estrada y Cedros, junto al centro comercial Plaza Triángulo, en Urdesa, norte de la ciudad. 

El pedido fue ingresado en enero de 2025 por el Comité Pro-Homenaje a Joyce de Ginatta, tras su fallecimiento el 17 de octubre de 2024. El oficio fue dirigido al alcalde Aquiles Álvarez y suscrito por Carlos G. Molina, con respaldo de personalidades como Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Dora de Ampuero, presidenta vitalicia del IEEP; y Carlos Ortega Maldonado, canciller de la UEES, entre otros.

¿Por qué Joyce Higgins de Ginatta será homenajeada con avenida y monumento?

En el documento se argumentó que el homenaje constituye un “acto de justicia y gratitud hacia una ciudadana ejemplar, cuyo aporte al bienestar colectivo ha sido invaluable”.

El Municipio aclaró en junio de 2025, a través de Andrés Ponce, coordinador de Planificación, que la institución no financiará la obra escultórica, por lo que corresponderá a los solicitantes asumir el costo del monumento.

Joyce Higgins de Ginatta, conocida como “La Dama de la Dolarización”, fue una de las voces más influyentes en la defensa del sistema económico que se implementó en Ecuador en el año 2000, durante la crisis financiera del gobierno de Jamil Mahuad. Su liderazgo fue clave en la promoción de la dolarización como salida para estabilizar la economía.

Personaje. La empresaria Joyce de Ginatta.Archivo/Expreso

