La actriz Alejandra Paredes ya ocupa el lugar de Carolina Jaume

El primer día de grabaciones de Alejandra Paredes fue el miércoles 10 de junio. Durante la semana revisó las escenas que hizo Carolina Jaume, a quien reemplaza en la comedia ‘Antuca me enamora’, de TC, para evitar grandes modificaciones en el personaje. Antes de la salida de Carolina se grabaron 40 episodios.

La experiencia no es un accidente, expresa un refrán popular y esta le sirvió para sin mucho esfuerzo meterse en la piel de Sisi Mena Mora, una de las tres hermanas Mena Mora, las cuales son interpretadas por Katty García y Claudia Camposano. En torno a ellas gira esta historia de 120 capítulos, dirigida por José Navarrete.

'Antuca me enamora': entre pruebas, mascarillas, distanciamiento y mucho humor Leer más

Para Alejandra, su primer día en el set de este dramatizado, fue “maravilloso. Me citaron muy temprano, el canal me brinda las facilidades de movilización para no exponerme por el coronavirus".

El director cuenta que la primera grabación con la actriz ha sido satisfactoria. “El matiz de comedia que le da al personaje de Sisi estuvo bien logrado; le pone su esencia pero sin perder la característica del mismo que es cien por ciento llevado al humor sin exageración”.

Alejandra hará pareja en la ficción con Andrés Garzón, a quien el público recuerda por ‘Mis adorables entenados’. Además es el director escénico, quien está pendiente de su desenvolvimiento. "Nunca lo haré igual que Carolina, cada quien ha puesto lo suyo, pero hay que mantener ciertas características”.

Ha trabajado con Katty García con quien sostiene una gran amistad, también ha compartido en anteriores ocasiones con Andrés; con otro de los directores, Juan Salazar y con Claudia Camposano.

“Me sentí en casa y cómoda. Me agrada que los actores nos apoyemos. Esas guías hacen que todos crezcamos y que nadie quiera sobresalir”, indica Alejandra.

Todavía no hay fecha de estreno del seriado.