Jonathan Estrada: "Dayanara no es mi mina de oro"

El actor y presentador quiteño Jonathan Estrada (34) de 'Locos por ayudar: Las Huecas', de Ecuavisa, y esposo y productor ejecutivo de la cantante Dayanara Peralta, luce un moño desde hace aproximadamente un mes, porque según cuenta quiere cambiar de look. Pero tiene un problema: su cabello no crece rápido.

Úrsula Strenge, a sus 47 años, se tatúa por primera vez Leer más

Considera que tal vez es porque cuando era más joven “me hice tontera y media, hasta me quemé el cuero cabelludo y por el lado de mi papá (Paúl) existe tendencia a la calvicie”. La barba no tiene planes de cortarla porque “ese es mi toque”.

Ahora usted es el Señor de las huecas…

(Risas). 'Locos por ayudar' de Estrada Producciones no tenía nada que ver con las huecas (sitios en los que se oferta comida tradicional y a precios convenientes), nació como un proyecto social en las redes sociales en el cual los famosos hacían retos para ayudar a alguien. Dos semanas antes de la cuarentena viajé con Dayanara a México.

Dejé al equipo haciendo notas para la tercera temporada porque se iba a hacer un especial de madres; cuando regresé los auspiciantes se bajaron de la camioneta. Conversando con mi padre le dije que iba a apoyar a los emprendedores, a las huecas. En el canal se estrenó el 10 de abril y estaremos hasta finales de julio. He recorrido huecas en diferentes lugares, entre ellos, Guayaquil, Quito y El Oro. Tal vez se dé una nueva temporada en el último trimestre del año.

¿Va a las populares o a las aniñadas?

Más hemos ido a las huecas del pueblo y representativas o tradicionales, que tienen mucha historia porque nacieron hace 40 o 55 años y sus dueños siguen al frente del negocio y han ganado una considerable clientela. También hemos ido a las nuevas que surgieron durante la pandemia.

¿Cuando va a una de ellas come de todo o es medio exquisito?

Como de todo, por primera vez comí el caldo de tronquito, el miembro del toro. No doy un punto de vista falso, me toca meter el diente. No dije ‘qué rico’ porque no me mató ese plato, pero por ello no le quitaré la clientela de 60 años a ese lugar.

Vito Muñoz en la tercera edad Leer más

¿Cuáles son sus huecas favoritas a las que va solo o con su familia cuando no está grabando el programa?

Existen tres. Una de ellas es Sabor típico manabita en la ciudadela Sauces 8, otra es El pescador en Alborada. Ahí le encanta ir a mi familia cuando viene de Quito. La tercera se encuentra en el sur, en la que preparan una deliciosa cazuela y se llama La cazuela del chino.

¿Usted paga o siempre come gratis?

(Risas) Siempre he preferido pagar cuando salgo con mi familia, separo lo profesional con lo personal. El otro día fui con Dayanara a una hueca y mientras estábamos comiendo un señor nos dijo que la comida era una cortesía de la casa porque le gustaba lo que hacemos en el programa. Nosotros no cobramos a las huecas por salir, solo pedimos que donen 15 o 20 platos para darlos a fundaciones o personas de la calle.

¿Por comer tanto se enfermó?

(Risas) Justo ese día grabé en mi estudio al que llamo El hueco. Comí todo el día y en la noche me serví una crema de verduras. Me dio un dolor insoportable, al principio se pensó que era apendicitis o cálculos, me hice exámenes. Era una infección estomacal.

¿Así será complicado cuidar el peso?

Estoy baja y sube de peso, soy buen diente. Cuando grabo ahora ya no como en casa. Entreno a diario. En febrero me dio coronavirus, ese mes iba a comenzar a grabar la temporada.

Romina Calderón: "No me sentía valorada en TC" Leer más

¿Quién cocina en casa?

Ambos sabemos cocinar. Antes cocinaba yo, ahora ella. Le agarró el gusto (risas).

El 30 de enero del 2021, Jonathan Estrada y Dayanara Peralta unieron sus vidas por lo civil. Ellos ya vivían juntos hace aproximadamente dos años.

Con Dayanara. Cortesía

¿Cómo es la vida de casados?

Me gusta, estamos de luna de miel, nuestras vidas no han cambiado casi nada porque lo que hicimos fue firmar un papel. Antes de dar ese paso, estuvimos juntos cinco años y medio más o menos, desde que nos amarramos. Hemos movido la fecha del matrimonio religioso varias veces por la pandemia. Creo que será a inicios del 2022 en Quito.

Allá está mi familia. Queremos organizar una farra grande, no por el costo, sino por la diversión. A nuestros familiares les gusta pasarla bien, que nadie nos diga que a las dos de la mañana nos tenemos que ir. Ella tenía una lista de 500 personas, me asusté con esa cantidad, le dije que a lo mucho 250 invitados, entre parientes y amigos cercanos.

¿Cuál es su rol en la vida profesional de Dayanara?

Yo soy su productor ejecutivo. Detrás de un artista siempre existe mucha gente y en su caso, también. Es un error creer que solo una persona está detrás.

Dayanara se muestra muy sexy y con poca ropa en las redes sociales. ¿Usted no es celoso?

No soy loco, ni le fastidio la vida como hacen los novios tóxicos. Pero velo por ella, la cuido. No por celos o inseguridad le prohibiré algo.

Recientemente fue cuestionada por una foto en las redes. Decían que no se parecía debido al maquillaje, filtros y todo lo que usó… ¿Cómo maneja esas crisis de imagen?

Así somos los artistas, ella es una. Cuando son mediáticos, aquello pasa. Nunca Dayanara hace algo con el fin de provocar polémica o armar escándalo. Aunque tiene que acostumbrarse a esos comentarios, en sus venas corre sangre de artista, quiere innovar.

En mi caso, mis familiares se sorprendían, les decía que yo respetaba su profesión y que ellos respeten la mía. Mi abuelita (Adelaida) creía que me estaban obligando a hacer tal o cual personaje, debía explicarle que no era así. Ya falleció.

Ella también causó polémica porque el tema 'El desquite' tiene el mismo ritmo de 'Un violador en tu camino', que es un símbolo de la lucha feminista...

A nivel técnico nunca existió plagio, la melodía de la canción y el resto, excepto la frase (La culpa no era mía), son originales. Ahora hay artistas que usan la melodía y más de cuatro palabras. Yo estaba tranquilo, ella se afectó por los comentarios. No podemos hacer nada con el criterio de la gente. Antes de proceder averiguamos todo.

¿Se han dado roces profesionales entre Dayanara y usted?

Muchas veces y se seguirán dando, porque existen distintos puntos de vista y además en ocasiones no se diferencia entre la pareja y la cantante y el productor. Es lo más duro y lo que más afecta, el resto es disfrute, a pesar de las críticas que se reciban del público. Nunca faltan.

¿Dayanara es su mina de oro?

En lo absoluto, no caeré en los errores que han caído algunos colegas. Muchos consideran que cuando no se está en TV, nos morimos de hambre, no existimos. Creen que nos cortan las manos, los pies y la creatividad. No es así. Seguimos generando trabajo. Antes de conocer a Dayanara o lanzarla como artista, tuve mis proyectos, los tengo, he logrado bienes. En TV yo llevo más de 11 años.

A veces mezclar lo profesional (económico) con lo personal trae problemas y, lo que es peor, malos repartos...

Por plata no nos hemos peleado. Soy muy serio en aquello, los negocios son los negocios. Le dije que si quería que yo la produzca, iba a trabajar y no a jugar a ser muñeca de Disney. La gente cree que el artista va, canta y eso es todo. No sabe lo que cuesta producir una canción. Un lanzamiento prudente y con un video normal, cuesta entre 10.000 o 12.000 dólares. Solo el video de 'El desquite' está en alrededor de 25.000 dólares. La producción del tema, aproximadamente 4.500 dólares.

'De casa en casa' con nuevo horario y Gustavo Navarro en TC Leer más

¿Ya lo quieren sus suegros (Javier y Cecilia)?

El tiempo lo resuelve todo. Mi suegro Javier se contagió de COVID-19 luego de la boda. Estuvo intubado. Están más cerca que mi familia.

¿Los niños vendrán pronto?

Todavía no, tenemos proyectos profesionales. Tal vez en dos años, aunque nos morimos por ser padres.

A 'En contacto'

Luego del asesinato de Efraín Ruales, ¿En contacto tuvo un acercamiento con Jonathan para ser parte del espacio? “Se dio hace tres meses. Hubo una propuesta semi informal, pero no es el momento porque estoy dedicado a mi productora. Todas mis municiones están ahí y en mi proyecto. El año pasado me llamaron de TC, pero las 8 horas de lunes a viernes las dedico a lo mío”, dice.