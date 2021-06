Úrsula Strenge, a sus 47 años, se tatúa por primera vez

La presentadora de RTS, Úrsula Strenge, sorprendió haciéndose un tatuaje en el brazo izquierdo con el mensaje: “Un día a la vez”. Este nació luego de la muerte de su esposo, el empresario Iván Nogales en 2014.

“Esta frase es muy representativa para mi vida, es un estilo que adopté. Vivo en permanente tiempo presente con amor y gratitud. Siempre la comparto con personas que han atravesado situaciones similares”.

Cuenta que el proceso no fue doloroso y que era una idea que “la tenía en la cabeza desde hace un par de años. Tomé la decisión de hacerlo, empecé a consultar diseños, tipo de letras... Me gustó la propuesta que me hicieron porque es sencilla, natural y con letras finas”.

No es la única en su familia que quiere grabarse una figura o unas palabras en alguna parte de su cuerpo. Su segunda hija, Ivanna, quien el 5 de junio cumplió 18 años, también.

“Lo hemos conversado en algunas ocasiones porque ella quiere hacerse un tatuaje pequeño con una frase que representa a su papá. Todavía no ha tomado la decisión”, añade.