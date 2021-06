Isaac Delgado: "No soy coqueto, solo cordial y respetuoso"

Guayaquileño, tiene 30 años, de piel blanca y ojos color verde. Es el presentador Isaac Delgado, compañero de Úrsula Strenge en 'Noticias de la mañana', de RTS. Desde que era adolescente, trabajó dando clases de violín. Se convirtió en imagen de una bebida gaseosa, cuyas promociones aparecieron en Ecuador y en América Latina. En Canal Uno fue reportero de 'BLN' y presentador de 'Faranduleros'. Llegó a RTS a 'El club de la mañana'.

Parece de menos edad…

Dicen que parezco de 25 años. Cuando se duerme bien y se come saludablemente, creo que el rostro se rejuvenece (risas). Me da igual un año más o un año menos. No me dio la crisis de la edad, tal vez porque siento como si tuviera 15. En la vida hay tiempo para todo: reír, llorar, ser formal y adulto. Aunque es algo que a veces me cuesta porque todavía no he asistido a la universidad de la adultez (risas).

¿Existe aquello?

Dicen que soy muy responsable, ordenado en la vida, precavido y maduro para la edad que tengo, además he tenido muchas experiencias que me han llevado a aquello.

A su edad, ya muchos tienen planes de formar un hogar…

Algunos amigos y compañeros están casados y tienen hijos. No soy normal en lo sentimental, no ha pasado aquello por mi cabeza, no está en mis planes ser padre por el momento.

Es ‘pintero’ y está en la TV. ¿ Las admiradoras no faltarán?

No necesariamente. Dicen que soy coqueto. Soy cordial, amable y respetuoso, creo que solo sé tratar. Decirle a una mujer “permítame ayudarla”, “distinguida dama, pase usted” o “su blusa combina con el color de sus ojos”, no indica que la esté enamorando o algo por el estilo.

La gente de su generación no conoce la galantería…

Trato de romper el hielo con la gente. Creo que lo que se da se recibe. Estoy conversando con alguien, veremos qué pasa (risas). No me considero mujeriego, solo tuve una novia y algunos ‘vaciles’. Soy hogareño y familiar.

Cuando se llega a cierta edad y el hombre sigue solo, la gente empieza a hablar...

Tengo familiares y amigos que no son casados y tampoco son padres. Algunos ya llegaron a los 40. Vivo con mis padres (Carlos Julio y Priscilla) y hermanos. Quiero cumplir ciertas metas y sueños. Estoy en una nueva etapa, considero que voy por un buen camino. Enamorarse es peligroso porque se pierde la concentración, la atención se centra en esa persona y se descuidan otros aspectos que también son importantes.

La canción expresa que el amor no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Generalmente el amor llega sin esperarlo.

A veces el amor no se puede evadir. El tema del amor es complejo.

Usted habla de experiencias vividas. ¿A qué se refiere?

Con el pastor Carlos Villacrés lo comenté en una entrevista. Provengo de una familia que tuvo una buena posición económica, pero lo perdió todo por las malas decisiones. Fue un proceso duro, en ocasiones no había plata ni para comer. Una vez no tuvimos para pagar el arriendo y la dueña nos pidió desocupar la vivienda. Una tía nos prestó una suite, pero cuando fuimos para allá estaba cerrada porque se había ido de viaje. Tocó dormir prácticamente en la calle.

Mi familia se recuperó. Dios es bueno. Soy músico, estudié violín en la Fundación Huancavilca en el Guasmo Sur, esa era mi segunda casa, mi segunda familia. Las vivencias tienen un propósito, nada pasa por gusto. Aprendes a valorar, a esforzarte. Sé lo que es tener y también sé cuando no se tiene.

¿Lo que no quisiera volver a vivir o experimentar?

Cuando mi familia perdió todo, yo tenía aproximadamente seis años. Lo que no quisiera volver a vivir es la separación de mis padres. Los míos no son separados, pero estuvieron a punto. Aquello y que fallezca uno de ellos lo considero lo más duro.

Pero la muerte es parte de la vida…

No estoy preparado para algo así. Sé que nada es para siempre, pero la muerte de mis padres o hermanos sería terrible. Todos somos Carlos, desde mi papá Carlos Julio, mis hermanos Carlos Abel, Carlos Jeshua y Carlos Joel y yo, Carlos Isaac. Mi madre nos puso nombres bíblicos. Somos cristianos evangélicos. Isaac significa ‘risa’, ‘alegría’. Yo me río siempre.

Un año en el programa…

El 1 de junio del 2021 cumplimos un año con 'Noticias en la mañana' (RTS). Creo que los televidentes se cansaron de lo mismo que se ofrece. Por primera vez en la vida inauguré un programa. Hemos trabajado en equipo. Muchos no apostaban por esa fusión de noticias y matinal. Nos ganamos un espacio. Cuando ingresé a Canal Uno, lo hice con altas expectativas, pero hay personas que tratan mal o nos ponen la ‘cascarita’. Tal vez Dios me estaba sometiendo a esa prueba para lo que luego se venía.

¿En qué le ha aportado trabajar junto a un talento como Úrsula Strenge?

La química entre nosotros es superbuena. La manera en la que ve la vida es su mejor virtud. Todo lo ve de forma positiva. Y si hay algo negativo, no busca el ‘por qué me pasó’, sino el ‘para qué’. Ella ha vivido situaciones duras, pero es muy relajada. Cuando contaba que trabajaba con Úrsula, muchos se sorprendían. Yo creo que así esté al lado del presidente de Estados Unidos, es una persona común y corriente. Elogio sus logros y merece mi respeto y admiración.

Más sobre él

Peso: 178 libras.

Estatura: 1,68 metros.

Deportes: Fútbol, natación, ciclismo y tenis de mesa.

Otras actividades: Socio inversionista de una constructora de bienes raíces.

Frase: “La vida es bella. Nunca critiquen sin saber el recorrido de las personas”.

Recomendación: “La humildad es la clave del éxito”.

Sobre la COVID-19: “Solamente me he hecho las pruebas rápidas y salieron negativas. He estado junto a personas que se han contagiado con el virus. Una de ellas, Úrsula. Creo que la COVID-19 es un arma biológica”.

Cantidad de seguidores en Instagram: 85.900.